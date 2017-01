Les ventes de cigarettes en recul en France en 2016

Après avoir augmenté en 2015, les ventes de cigarettes ont reculé de 1,2% en France en 2016, selon des chiffres publiés ce lundi par Logista. Les professionnels de santé se réjouissent de cette évolution. Les buralistes eux, pointent du doigt l'augmentation du marché parallèle.

Les ventes de cigarettes, qui avaient augmenté en 2015, ont baissé de 1,2% en France en 2016, d'après des chiffres de Logista que l'AFP a pu consulter ce lundi. Selon le distributeur, 44,92 milliards de cigarettes ont été livrées aux buralistes française en 2016. Des buralistes qui mettent en cause la hausse du marché parallèle, alors que les professionnels de santé saluent cette évolution à la baisse des ventes de tabac en France.

Un effet paquets neutres et mois sans tabac ?

En valeur, la baisse des ventes de cigarettes est de 1,1%, à 15,17 milliards d'euros. Ce chiffre pourrait encore reculer en 2017, puisqu'une hausse du prix des cigarettes et du tabac à rouler est prévue pour fin janvier : 30 à 40 centimes de plus pour les cigarettes, et 1,40 à 1,60 euro de plus pour le tabac à rouler. "Toute baisse de la vente de tabac correspond à une baisse de la consommation, donc on ne peut que s'en féliciter mais elle pourrait baisser encore plus vite si on augmentait les prix, si on appliquait les lois avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou encore l'interdiction de vente aux mineurs", commente le professeur Yves Martinet, qui président le Comité nationale contre le tabagisme (CNCT).

Le pneumologue et président de l'Office français de prévention du tabagisme (OFT), Bertrand Dautzenberg, estime lui que "ce recul des ventes est un bon signe, il y a un frémissement". "Mais", regrette-t-il, "nous sommes encore en dessous des autres pays européens, qui voient leurs ventes de cigarettes et la consommation diminuer plus rapidement". Selon le pneumologue, "l'arrivée des paquets neutres sur le marché français dès l'automne, le mois sans tabac en novembre et l'essor de la cigarette électronique ont eu un effet sur ces ventes en 2016". La vente des paquets neutres est généralisée et obligatoire en France depuis le 1er janvier dernier.

Marché parallèle : plus d'un quart des cigarettes consommées en France

Les professionnels du secteur du tabac expliquent eux ce recul des ventes par un marché parallèle "qui ne cesse d'augmenter". "Nous avons vraiment le sentiment qu'il s'agit d'un transfert de consommation qui se fait au profit des réseaux officieux car des études montrent que la consommation de tabac ne baisse pas tant que ça en France", note le président de la Confédération des buralistes, Pascal Montredon. Le marché parallèle de vente de cigarettes s'établissait à 27,1% de la consommation en France en 2015, d'après une étude publiée par KPMG en juin 2016.

En 2015, les ventes de cigarettes avaient enregistré une hausse de 1% en volume. Une première depuis 2009.