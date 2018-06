Limousin, France

Comme le couple Macron pour la résidence présidentielle du Fort de Brégançon dans le Var, de plus en plus de français rêvent d'avoir leur propre piscine. En 2017, le seuil des deux millions de bassins a d'ailleurs été franchi et des records de ventes ont été battus avec des chiffres d'affaires en hausse de 11% sur ce marché. Une tendance qui se poursuit cette année selon les professionnels Limousins.

Des piscines plus petites mais mieux équipées

A Malemort, près de Brive-la-Gaillarde, le co-gérant des piscines Desjoyaux enregistre une progression constante des ventes depuis quatre ans. "A chaque fois on se dit que ce n'est pas possible, que le marché va saturer, mais en fait la demande évolue" explique Jérôme Penchenat. Dans son magasin, il reçoit ainsi de plus en plus de clients qui veulent faire construire des bassins sur les terrains de maisons situées en plein centre-ville, notamment à Brive. De fait, la taille change. Mais les budgets investis ne sont pas réduits pour autant, car dans le même temps les clients ajoutent de plus en plus d'équipements. "Il y a 30 ans, le chauffage était un luxe, aujourd'hui une piscine sur trois est équipée de pompe à chaleur et les ventes d'abris de piscine augmentent aussi." Ces ventes-là concernent d'ailleurs autant les piscines neuves que celles déjà existantes.

Les piscines en kit ou auto-portées ont aussi le vent en poupe

Pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire construire une piscine ou qui sont pressés de piquer une tête, il y a aussi une autre solution très prisée depuis quelques années : les piscines en kit ou auto-portées. Chez Cash Piscine à Feytiat, l'année dernière avait déjà été exceptionnelle et cette nouvelle saison estivale a débuté sur les chapeaux de roue. Un engouement anticipé avec le retour des températures estivales, mais ça ne suffit pas confie Eric Clermont, le responsable du magasin. "On avait prévu mais _les stocks se réduisent à peau de chagrin en un rien de temps. A la fin de la journée les rayons sont vidés._" Chaque jour, les employés font en sorte de refaire le plein, mais certains modèles sont déjà en rupture de stock y compris chez les fabricants.