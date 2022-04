Les ventes de produits bio chutent en Sarthe

Le marché du bio, jusqu'à présent en plein essor, connaît un net tassement depuis un an. Le chiffres d'affaire de la filière a baissé de 3,1% en 2021 par rapport à 2020, selon l'Agence Bio. Cette chute s'est encore accélérée en mars 2022. Aucun magasin ne semble échapper à cette tendance nationale. En Sarthe, les Biocoop Le Fenouil qui font figure de leader avec ses six boutiques évoquent une "baisse sensible". Même chose à la Biocoop de Sablé où "la baisse des ventes est assez marquée depuis quelques mois", indique Laurent Rocher, son co-gérant. Le responsable observe des variations selon les périodes mais parfois, indique-t-il, "la baisse est à deux chiffres".

Tous les produits concernés

Ni lui ni les autres magasins spécialisés ne souhaitent communiquer l'ampleur précise de la chute des ventes du bio. En tout cas, "aucun produit n'est épargné, c'est une baisse globale", précise Laurent Rocher. Le co-gérant de la Biocoop de Sablé-sur-Sarthe ne se dit toutefois "pas inquiet" pour l'instant.

La baisse du pouvoir d'achat, première explication

Selon les plusieurs observateurs du secteur, les explications sont nombreuses : nouveaux comportements depuis la crise sanitaire, multiplication des labels entraînant la confusion. Et surtout les préoccupations financières. "Le fait que la baisse soit plus marquée aujourd'hui est lié aux craintes concernant le pouvoir d'achat", analyse Laurent Rocher. "L'alimentation bio est un choix militant. Elle coûte un peu plus cher. De ce fait, ces produits sont soumis à arbitrage. Lorsqu'il s'agit de faire le plein d'essence ou de payer la facture de gaz, l'alimentaire devient la variable d'ajustement. C'est un poste de dépense sur lequel ont peu agir immédiatement", explique le co-gérant de la Biocoop de Sablé.

