Les ventes de yearlings à Deauville ne connaissent pas la crise

Les célèbres ventes de yearlings, ces poulains purs sangs, durent jusqu'au mardi 17 août à Deauville. Après une édition 2020 presque sans public, les acheteurs internationaux reviennent dans la salle des ventes Arqana. Dimanche 15 août, un poulain a été vendu à 2,4 millions d'euros. La preuve que ce secteur ne connaît pas la crise.

"Ça bouge bien"

"On a eu beaucoup de chance car on a eu plusieurs avions remplis d'Américains, donc on a entendu beaucoup cet accent résonner ici." Felix Lepeudry de l'élevage de Tourgeville (Calvados) se réjouit du retour des acheteurs étrangers, absents de l'édition 2020 à cause de la crise du coronavirus. "C'est vraiment sympa parce que l'année dernière, c'était tellement triste de n'avoir personne."

"Vraiment, je trouve qu'il y a eu mouvement. On a retrouvé beaucoup d'Anglais et d'Irlandais", reconnaît aussi José Delmotte, propriétaire du haras d'Haspel dans l'Orne. "J'ai aussi vu deux entraîneurs américains que je ne connaissais pas et qui ont déjà acheté. Ça bouge bien."

Cette année, il manque quand même les Australiens et les Japonais, empêchés par les conditions sanitaires de voyage dans leurs pays. Pas de problème pour Felix Lepeudry, puisque les organisateurs de la vente et les éleveurs s'adaptent. "Depuis le début de la crise, on a beaucoup développé Internet. Arqana s'en est chargé pour les ventes, donc dans la salle on entend parfois des acheteurs en ligne. Et nous aussi, on a pris beaucoup de photos, de vidéos de nos chevaux pour les mettre sur le site Internet de la vente. C'est une façon de permettre aux acheteurs internationaux qui n'ont pas pu venir, si ce n'est d'acheter, au moins de continuer à regarder."

Un secteur qui son épingle du jeu

Et c'est pour le haras d'Etreham (Calvados) que ça marche le mieux. Dimanche 15 août, un poulain élevé au haras a été vendu à 2,4 millions d'euros. "On est fiers que les gens aient la confiance de dépenser ce type de somme, se félicite Nicolas de Chambure, propriétaire du haras. C'est qu'il y a une certaine confiance, donc c'est très positif."

L'éleveur l'assure, la crise du conoravirus ne touche pas le milieu hippique. "On est un secteur qui a tiré son épingle du jeu de cette crise", explique-t-il. En effet les courses ont continué et avec elles les paris sportifs. Pendant les confinements, les élevages ne se sont pas arrêtés de tourner. "D'un point de vue international, on est quand même dans un marché de luxe, du divertissement, de la passion et où les gens qui ont de l'argent ont tendance à se faire plaisir", ajoute Nicolas de Chambure.

Les ventes de yearlings de Deauville sont les premières en Europe et celles qui lancent la saison des ventes. Le record historique des enchères est de 2,6 millions d'euros, établi en 2015.