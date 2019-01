Les ventes privées cartonnent avant les soldes à Nice

Nice, France

"Ventes privées," "offres éphémères," "special days," les intitulés sont plus ou moins originaux ans les vitrines niçoises mais ils veulent tous dire la même chose : les soldes ont déjà commencé ! A Nice, la plupart des boutiques de prêt-à-porter proposent déjà des rabais à -50% sur leurs vieilles collections. Cette période de pré-soldes permet aux commerçants de donner un petit coup de fouet à leurs affaires avant les soldes du 9 janvier.

Certaines ventes privées ont démarré il y a un mois

Beaucoup de boutiques ont été affectées par un mois de décembre morose. Elsie De Mick gère une boutique de vêtements pour femmes dans le centre-ville de Nice. Elle a démarré les ventes privées il y a un mois. "Je désobéis volontiers à la règle des soldes pour que mes clientes viennent," confie-t-elle.

La règle veut que les ventes privées soient confidentielles, réservées à des clientes fidèles qui reçoivent un SMS ou un mail pour êtres tenues informées. Or, la plupart des vitrines affichent des rabais pour attirer les clients sans utiliser le mot "soldes." La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a mis en garde contre les dérives : "Ces ventes ne sont plus confidentielles car annoncées ouvertement en vitrine ou à l’intérieur du magasin et accessibles à tout client ayant souscrit une carte de fidélité."

A Monaco, les soldes ont démarré le 2 janvier.