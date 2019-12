Les ventes privées commencent déjà au lendemain de Noël

Brest, France

Des réductions de 30% à 50% dès le premier jour, et sans la foule caractéristique du début des soldes : les ventes privées ont démarré dans les boutiques dès le 26 décembre pour certaines. Seules les personnes ayant la carte du magasin et étant inscrites dans le fichier client peuvent en bénéficier.

Cadeaux de Noël en décalé

Certains en profitent pour compléter la liste de cadeaux déjà achetés. Samedi, Catherine va déjeuner dans la famille de son conjoint. "Comme on fête Noël en décalé, je prends quelques petits cadeaux en plus , explique-t-elle. Comme il y a les ventes privées, c'est encore mieux !". Bruno a décidé de se faire plaisir : "mon épouse m'a offert un pantalon à Noël, donc je regarde si je peux trouver une chemise qui aille avec dans les ventes privées. Comme _on fête Noël chez mes parents là, j'en profite aussi pour les derniers achats_".

Pour Julie et Philippe, cela permet certaines années d' "acheter les cadeaux aux enfants des copains", qu'ils ne voient qu'après les fêtes. Il s'agit aussi "d'anticiper sur le Noël prochain". "Si jamais on voit des bonnes affaires, ça permet de gâter nos enfants un peu plus qu'en temps normal", explique Philippe. _"On double notre budget cadeau en fait, ajoute Julie. Au lieu d'acheter plein pot, on paie moins cher, donc on a des cadeaux de meilleure qualité". Reste à trouver où les cacher pendant presque un an : "j'ai une armoire pleine de Lego quelque part"_, souffle la maman.

Eviter la cohue et faire des économies

Les ventes privées sont aussi un bon plan pour éviter la foule selon Marie. "Il y a moins de monde, plus de tailles disponibles pour les vêtements, et on a plus de temps , énumère-t-elle. Juste après Noël, c'est le creux, donc on est plus tranquille". Elle en a donc profité pour acheter des vêtements à son petit garçon et s'offrir une paire de chaussures : "tout était à -50% sauf les chaussures, à -30%. _Les ventes privées sont plus intéressantes que les soldes_".

Sur le maquillage, à -50%, ça vaut le coup !

Radia a aussi pris l'habitude d'y passer. Depuis dix ans, elle repère les étiquettes de réductions à -50%. "Comme je ne fête pas vraiment Noël, j'attends les ventes privées pour faire les achats, lance-t-elle. Ça coûte _moins cher et ça permet de faire des cadeaux quand même aux enfants_, que ce soit des jouets ou vêtements". Les ventes privées vont se poursuivre jusqu'au début officiel des soldes d'hiver, le mercredi 8 janvier.