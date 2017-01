Les ventes privées se multiplient, mais "les soldes restent irremplaçables"

Les "ventes privées" et autres promotions se multiplient depuis la fin des Fêtes, sans attendre les soldes qui commencent mercredi 11 janvier. Servent-ils alors toujours à quelque chose ? Oui pour Justine Massera, juriste à l'UFC-Que Choisir.

Dans vos boites à lettres ou vos boites mails, difficile d'y échapper ces derniers jours : les invitations à profiter d'offres promotionnelles poussent comme des champignons depuis le lendemain de Noël. Vêtements, électroménager, high-tech, les réductions atteignent souvent 40%, parfois 50%. Des soldes avant l'heure ? Un peu oui, mais pas complètement estime Justine Massera, juriste à l'association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Fidéliser la clientèle, mais surtout obtenir des coordonnées

"À la base, ces ventes privées sont censées récompenser les clients fidèles en leur donnant accès à des réductions avant les autres, c'est-à-dire avant les soldes. Mais aujourd'hui, parler de ventes privées est un bien grand mot", souligne la juriste. "Il suffit en général d'avoir donné son adresse mail en ligne ou dans une boutique lors d'un achat même unique, et parfois même le simple fait d'entrer dans un magasin vous donne accès aux prix réduits", a pu constater Justine Massera. "En vérité, le but de ces ventes dites privées est de récolter les coordonnées d'un maximum de clients pour pouvoir ensuite leur envoyer tout au long de l'année des offres promotionnelles".

On a plus de choix, toutes les tailles disponibles et il y a moins de monde dans les boutiques - Martine, cliente à Montpellier

De plus en plus, ces "pré-soldes" s'affichent carrément sur les vitrines des magasins. "Depuis quelques années, ces promotions de début janvier se répandent comme une traînée de poudre, car évidemment quand votre concurrent s'y met, il faut suivre." Cela est tout à fait légal, les commerçants ont le droit d'organiser des promotions de ce type lorsqu'ils le souhaitent, avec seulement deux restrictions : ne pas vendre à perte, et ne pas employer le mot "soldes".

Les soldes, "seule période avec des prix réellement cassés"

Et pour cause, les soldes "officiels" qui ont lieu deux fois par an sont les seuls moments de l'année durant lesquels les magasins ont le droit de vendre à perte, c'est-à-dire de vendre un produit moins cher que le prix auquel ils l'ont acheté, pour se débarrasser des stocks.

"Il n'y a que pendant cette période que vous trouvez des réductions très importantes, de 70% ou 80%", rappelle Justine Massera. "Les ventes privées et autres types de pré-soldes sont donc plutôt pour les clients qui ont les moyens, qui se contentent de rabais de 30%. Beaucoup de gens préfèrent attendre la dernière démarque, synonyme de prix réellement cassés."

VOTRE AVIS | Et vous, les soldes, comment comptez-vous les faire ?