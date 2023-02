Les vieux commerces de Marseille et d'Aix-en-Provence ferment les uns après les autres

C'est le destin d'un petit temple de l'écrit en 2023. Magalie est choquée, en larmes. Pour beaucoup, ce n'est qu'un commerce de plus qui tire le rideau, mais pour elle, "il n'y a plus les choses à nous, de belles choses originales, c'est que du copié-collé, ces centres-villes qui se ressemblent tous. Je suis dégoûtée". Elle prend en souvenir une photo de la papeterie d'Aix, gérée par seulement trois familles depuis 1895.

ⓘ Publicité

Les derniers, Marie-Odile et Pierre Souteyrand, oeuvraient depuis 35 ans. Depuis deux ans, ils recherchaient un repreneur, mais Pierre le déplore : "Aujourd'hui, il faut que ce soit rentable tout de suite". Et sa caverne d'objets culturels est remplacée par une pizzeria (Capri - marque bien connue créée par un Aixois) et une agence immobilière haut de gamme.

loading

Rayé de la carte

La carterie raffinée est donc rayée de la carte. "Une mort lente, difficile à vivre, avec des rayons qui se vident chaque jour" résume Pierre Souteyrand avec pudeur. "On s'y est tellement investis avec mon épouse". Sur la réserve, il constate que ses trois filles n'ont pas eu la vocation et à 66 ans, il prend une retraite méritée.

Les derniers jours de Pierre dans son commerce © Radio France - Christophe Van Veen

Les raisons de la disparition des dinosaures sont multiples. Ici, pas de comètes en feu, mais Internet et la fièvre acheteuse. De l'échoppe à l'e-shop. "C'est une concurrence déloyale. Nous payons un loyer de 6.000 euros par mois pour 100 m². Et ces concurrents n'ont besoin que de garages pour stocker". Pierre et son épouse ont tenté de se remettre en question.

"Action réaction !" Ils sont allés vers des produits plus rares, des objets "coups de cœur", que l'on achète sans l'avoir prémédité, en flânant dans la boutique. Le contraire d'internet. Les grandes surfaces ont elles aussi pulvérisé les petits commerces. "Une anomalie. On le disait à nos fournisseurs. À chaque rentrée, nous, on aurait pu acheter moins cher nos produits dans les grandes surfaces. Cela vous pousse vers la mort, au suicide".

Le cimetière des éléphants

Les magasins traditionnels ferment les uns après les autres. Mohammed ne reconnaît plus son village dans la ville. Dernière douceur authentique, la pâtisserie orientale. Pour le reste... "C'est l'histoire du quartier qui part. C'est mort. Il n'y a plus d'âme !" La liste est éloquente. "On n'est ni les premiers ni les derniers" constate Pierre Souteyrand. "Les établissements Chauvin - électricité. La Ménagère. Les tissus Carcassone. Les tissus Victoire qui étaient là depuis la seconde guerre mondiale. Récemment, Jacquèmes, épicerie fine, etc."

La Canebière reine des franchises, hélas...

La fin d'une époque. Marseille n'y échappe pas. En haut de la Canebière, la plus ancienne pâtisserie a remisé ses gâteaux en septembre dernier. Pas de repreneur non plus pour Plauchut, créée en 1820. Les derniers propriétaires sont partis à la retraite.

Plauchut centenaire... disparu - DR

Les boutiques d'antan se font rares, sacrifiées sur l'autel des Black Friday. La nostalgie se niche dans "la chapellerie" du cours Saint-Louis par exemple, où l'on remonte le temps en essayant les couvre-chefs et les gants. Depuis 1924 ! Vestige d'une autre conception du commerce de proximité.

loading