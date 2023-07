Les Vignerons ardéchois annoncent un chiffre d'affaire en progression de 6%

Les Vignerons Ardéchois annoncent un chiffre d'affaire en hausse de 6% en 2022 par rapport à 2021 dans un marché français compliqué.

Des produits bien adaptés aux souhaits des consommateurs

Selon le directeur des Vignerons ardéchois, Philippe Dry ce chiffre s'explique par le type de vins produit en Sud Ardèche : des vins légers et aromatiques facile à boire qui peuvent plaire à une large gamme de consommateurs loin des vins plus compliqués des grandes appellations.

Le chiffre d'affaire (CA) s'établit à 56 millions d'euros pour l'année 2022 avec des ventes très majoritairement en France à 90% et qui se vend à 43% du CA dans les grandes et moyennes surfaces. Le rosé représente désormais 43% du volume suivi par les rouges (30%) et les blancs (27%).

Développement à l'export

Il y a une vraie marge de manoeuvre à l'export puisque seules 10% des ventes sont envoyées hors de France. Les principaux marchés visés sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du nord.

il s'agit aussi de s'adapter au changement climatique. Les Vignerons évoquent l'irrigation "non pas pour faire plus de volume mais pour gagner en qualité" explique le premier vice-président des Vignerons ardéchois Jérôme Volle, par ailleurs président de la cave coopérative de Valvignères. Une dizaine de ceps non endémiques sont testés sur le domaine de Terra Noë à Rochecolombe. Des cépages qui viennent de l'Europe du sud pour plus de résistance à la sécheresse.

6000 hectares de vigne en sud Ardèche

Les Vignerons ardéchois dont le siège est à Ruoms regroupent 12 caves coopératives dans le sud Ardèche et exploitent 6000 hectares de vigne. Grâce au dispositif "Ardèche Vignoble", ils peuvent acquérir des domaines qui ne sont pas repris et y installer des vignerons qui ne sont pas issus du métier et qui cherchent des terres. Un dispositif qui permet de garder les même surfaces cultivées malgré les départs à la retraite.

Le nouveau bureau a élu Cyril Jaquin, vigneron à Saint-Montan au poste de président des Vignerons ardéchois. Il succède à François Guigon.