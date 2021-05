Les fédérations des vignerons indépendants du Roussillon et des artisans boulangers signent une convention commune, ce vendredi, pour mieux communiquer sur leurs métiers.

Les vignerons et les boulangers du Roussillon s'allient pour mettre en avant leurs métiers

La Fédération des Vignerons indépendants du Roussillon et la Fédération des Artisans boulangers signent une convention ce vendredi.

Un rapprochement "évident", pour le président de la Fédération des vignerons indépendants du Roussillon, Guy Jaubert. Sa fédération et celle des artisans boulangers signent une convention commune, ce vendredi, pour une meilleure communication sur leurs métiers. Il ne s'agit pas d'organiser des opérations commerciales. "Les boulangers et nos vignerons feront ce qu'ils souhaitent entre eux, poursuit Guy Jaubert. S'ils veulent organiser ensemble des opérations commerciales, c'est tout à fait possible." Les deux fédérations ont prévu des évènements communs tous les trois mois.

En juillet, par exemple, 300.000 sacs à pain seront distribués dans les boulangeries partenaires des Pyrénées-Orientales. Sur ces sacs, les métiers de boulanger et de vigneron seront mis en avant. Le slogan ? "Du pain, du vin, et des personnalités authentiques", répond le président de la Fédération des vignerons. Environ 70 boulangers et près de 90 vignerons sont concernés par ce partenariat dans le département.