Les vignes du vignoble de Listel, près de Sète, bientôt irriguées par des eaux usées

C'es une grande première dans l'Hérault. Les vignes du vignoble de Listel, près de Sète, sera bientôt irriguées par les eaux uséees de la station d'épuration de Marseillan. Un technique économique et écologique.

Chacun espère que les prochaines vendanges du vignoble de Listel, près de Sète seront le fruit d'une bonne irrigation des vignes par les eaux usées ! En tout cas, tout va dans ce sens avec la signature ce mercredi 24 novembre, d'un réglement d'usage de l'eau entre les services de l'Etat, Sète Agglopôle méditerranée, Suez ou encore les Conservatoire de l'espace littoral et celui des espaces naturels.

Avec cet accord, obtenu après trois ans de consultations, les fondements d'un projet écologique et économique nait pour une période de 20 ans. Il consiste à irrguer en goutte à goutte les vignes grâce au stockage d'eau usées via les salins du Castellas.

Un projet qui se veut tout d'abord économique, car les eaux usées est une ressource importante sur le littoral. On l'évalue à 20 millions de mètres cubes d'eau selon Suez, ce qui correspond à la consommation de 600 000 habitants.

Un projet écologique, également, car cela va permettre de consommer moins d'eau mais aussi lutter contre le réchauffement climatique. "Ce projet était même indispensable car nous n'avions pas la possibilité d'accéder à assez d'eau car le littoral devient presque un désert. On a vait un vrai problème de nourriture pour nos vignes. On va pouvoir conserver le seul vignoble entre Sète et Marseillan", assure Paul-François Vranken, président des grands Domaines du Littoral dont fait parti celui de Listel.

Préserver la biodiversité

"Il fallait être innovant avec ce projet. Il a fallu aussi trouver des solutions pour désaler ces eaux usées pour pouvoir alimenter les vignes également. Ce que l'on est en train de faire.Tout cela va permettre d'entretenir l'activité économique sur ce Lido. La viticulture permet aussi de préserver également la biodiversité", ajoute François Commeinhes, président de Sète Agglopôle méditerranée. Un projet qui permettra également de conserver la présence d'oiseaux, à la recherche d'eau pour leur nidification.