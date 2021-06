Les vignobles de Côte-d'Or veulent retrouver leurs touristes

A la veille des grandes vacances, les caves et les vignobles ouvrent de nouveau leurs portes, et veulent le faire savoir. Eux aussi ont passé une année blanche sans clients à leur porte, et le retour des touristes fait du bien.

On est retournés au bistrot et si maintenant on retournait dans les vignes ? A leur tour, nos domaines viticoles sont en train de retrouver des visiteurs Eux aussi ont envie de revoir du monde après une année blanche. Partout en Bourgogne, des propriétés participent au mois des climats. Jusqu'au 25 juilet, elles mettent sur pied des animations pour retrouver des touristes.

A Vosne-Romanée, on peut par exemple aller pique-niquer au milieu des vignes de la famille Rion. Aline, une des 3 soeurs qui gèrent ce domaine a tout organisé:

Ce mardi 14 juin , 9 visiteurs ont déboursé 15 euros par personne pour ce repas champêtre. A cette occasion, on peut aussi goûter les vins du domaine. Nelly Rion s'occupe de la partie commerciale:

L'entrée du Château de Pommard © Radio France - Olivier Estran

C'est sûr qu'en Côte d'Or , on a des noms qui font rêver... Jean et Gene sont un couple qui arrive de suisse. Ils viennent dans une belle voiture allemande conduite par un chauffeur privé et ont choisi le château de Pommard pour une petite visite:

Jean et Gene sont accompagnés par une guide touristique: Marion Adam est très heureuse de retrouver une activité,mais ce n'est pas encore l'apothéose:

Et oui, en raison des restrictions sanitaires, c'est encore difficile de venir en France pour certains touristes. Le Chateau de Pommard n'a toujours pas retrouvé ses touristes américains, qui représentent un tiers de sa clientèle. Pour pallier leur absence, les visites sont gratuites jusqu’à la fin du mois au château de Pommard. L'initiative permet de séduire un public local. Daphné Delarue accueille les visiteurs, évidemment, on termine par une dégustation et peut être une vente:

Daphné Delarue accueille les touristes © Radio France - Olivier Estran

Et pour séduire un public le plus large possible, le Château de Pommard organise même un festival de musique: ce sera le week end du 10 et 11 juillet. La billeterie est déja ouverte.