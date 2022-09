Les villes de Craon, Cossé-le-Vivien et Renazé imaginent leur futur avec des étudiants

Vu comme ça, on s'interroge, on se dit même que, derrière ce terme de"Hackathon", il se cache un jeu, une tombola ou une initiative d'une association ou d'un club. On fait totalement fausse route. Il s'agit d'un mot-valise qui vient du langage informatique : "hacker" c'est-à-dire sonder, fouiller, explorer et marathon parce que cette démarche s'étend sur plusieurs jours.

Ce "Hackathon" démarre ce lundi 5 septembre et son objectif est de réfléchir à la revitalisation des centres-villes

Craon, Cossé-le-Vivien et Renazé s'associent pour imaginer leur avenir à long terme. Les trois communes du Sud-Mayenne sont labellisées "petites villes de demain". Trois secteurs ont été identifiés pour des rénovations, des réhabilitations, des constructions : l'Ilot Coeur de Ville à Craon, la place du marché à Cossé-le-Vivien et la place de l'Europe à Renazé. Le but est de donner un nouveau souffle à ces quartiers, d'améliorer l'attractivité, la fréquentation. Tout être pensé, réfléchi : commerce, espaces verts, sécurité, mobilité, transports, services publics, patrimoine, sobriété énergétique.

L'originalité du "Hackathon", c'est la diversité des compétences

Ce sont des étudiants en architecture, en urbanisme, en design qui vont parcourir jusqu'à jeudi les rues des trois cités mayennaises. Ils vont rencontrer les habitants et tous les acteurs de la vie locale qui, eux aussi, pourront apporter leurs propres contributions. L'idée c'est vraiment de casser les habitudes, d'avoir un regard neuf et de faire des propositions concrètes aux municipalités qui les mettront en oeuvre ou qui n'en garderont qu'une partie. Evidemment, ces projets de revitalisation prendront du temps et demanderont de trouver les financements nécessaires à leur réalisation.