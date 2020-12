Les villes thermales des pays de Savoie plombées par les casinos fermés

Les casinos des cités thermales des pays de Savoie sont victimes des confinements et ce sont les finances des communes qui sont frappées de plein fouet. Exemple à Aix-les-Bains, Challes-les-Eaux et Évian.

A l'heure où la fermeture des stations de ski focalise à juste titre l'attention des médias, les casinos s’estiment oubliés du déconfinement par le gouvernement. Ils espèrent rouvrir le 15 décembre. Quant aux communes, elles font les comptes de 2020 et l'angoisse est palpable. Avec la fermeture des casinos, c'est la double peine puisque l’activité thermale a elle aussi été stoppée net par la pandémie.

Plus de la moitié des gains de jeux est prélevé par l’État et plus de 10 % par les villes qui les accueillent. Un impact direct sur les investissements

En Savoie, situation "préoccupante" à Aix et Challes

Renaud Berreti le maire d’Aix-les-Bains ne nous le cache pas dans son SMS laconique : « La situation est préoccupante, mais ce n'est pas encore chiffré ». Les deux casinos , pour le budget d’Aix , représentent une manne de quatre millions par an. Or le patron des casinos a déjà annoncé que le covid lui a fait perdre 6 à 7 millions d’euros.

"La perte financière liée au casino va nous obliger à repousser d'un an certains investissements". - Josette Rémy maire de Challes-les-eaux

Le casino de Challes-les-Eaux est plus modeste , mais il a une part encore plus importante pour les finances communales. Les gains des jeux, amènent 10% des recettes de la cité thermale : 700 000 euro par an. La maire Josette Rémy table sur une perte de moitié : "Ce n'est pas neutre. On va devoir repousser d'un an certains investissements. On devait rénover en 2021 plusieurs voiries, il va falloir faire des choix."

Et la spirale n’est peut être pas terminée. Madame la maire s'interroge : "En six mois est-ce que les gens n'ont pas pris d'autres habitudes en allant sur internet ? Est-ce qu'ils ne seront pas frileux ? Et pourtant, au niveau sanitaire, c'est bien plus sécurisé qu'ailleurs. Mais on ne peut pas exclure une reprise compliquée. C'est pour cela qu'il faut rouvrir rapidement."

La maire de Challes mise sur la récente rénovation du casino pour séduire à nouveau et surtout une réouverture rapide. Elle a écrit personnellement au Premier Ministre.

Les machines à sous ont été espacées dans tous les casinos © Radio France - Christophe Van Veen

En Haute-Savoie, le casino d'Évian impacte bien plus que le budget communal

Le casino d’Évian appartient à Danone et géré dans le cadre d' "Évian Resort", la structure qui englobe spa, hôtels et golf. Le Casino assurait l’an passé quasiment deux millions et demi d’euros à la commune. Les gains de jeux ont chuté d’un tiers pendant les confinements. Ça se traduit par 700 000 euros en moins pour le budget de madame la maire Josiane Lei : "C'est vraiment le casino de tout le Chablais. Depuis le mars, on est inquiets. C'est une perte énorme. On va devoir repousser certains projets, voir en annuler".

"Depuis mars, on est inquiets. C'est une perte énorme." - Josiane Lei maire d'Évian

190 salariés au chômage partiel, une restauration fermée qui aura perdu la moitié de ses recettes en une année... l’impact de la fermeture du casino va bien au-delà des machines à sous et de la contribution au budget, insiste le directeur du casino, Laurent Forest : " On est non seulement au cœur de l'économie avec des données financières, mais on est aussi au cœur de la destination touristique, de la destination loisir. C'est le casino qui tire les feux d'artifice. On a un théâtre et une salle de conférences, avec une dizaine de représentations par an. On fait partie de l'animation du territoire. La perte est aussi culturelle pour Évian".

Laurent Forest le directeur du casino d'Évian Copier

Le Casino d' Evian, ce sont 250.000 visiteurs par an dans une commune de moins de 9.000 habitants !