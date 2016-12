Les vins d'Alsace à la fête pour les réveillons de Noël et du Nouvel An

Le Crémant, Riesling ou encore Gewurztraminer ont du succès pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An. De nombreux amateurs souhaitent les avoir sur les tables des fêtes. C'est le rush en ce moment dans les caves alsaciennes. La cave de Turckheim multiplie ses ventes par deux.

Il y a du monde en ce moment chez les viticulteurs alsaciens. Les réveillons de Noël et du Nouvel an boostent les ventes de vins d'Alsace. Dans le trio de tête, on retrouve le Crémant, le Riesling et le Gewurztraminer, les trois vins préférés que l'on retrouve sur les tables. Dans certaines caves, les ventes sont multipliées par deux. C'est le cas à la cave de Turckheim, près de Colmar.

Des clients qui mettent le prix pour avoir le meilleur

A la cave de Turckheim, près de Colmar, les ventes sont multipliées par deux pendant cette période; "Nous vendons près de 2 000 bouteilles par jour, contre 1 000 en temps normal, " explique Lionel Lecuyer, le directeur de la cave. "Les gens viennent pour se faire plaisir, ils choisissent une bonne bouteille avant tout et viennent chercher des vendanges tardives, ou des Crémants hauts de gamme. Ils veulent avant tout se faire plaisir."

Turckheim est tout près de Colmar. Ce sont les touristes de passage sur les marchés de Noël qui viennent s'approvisionner. Il y a aussi les voisins. Marc vient de Munster : " J'ai acheté du Crémant pour les bulles et des vendanges tardives pour les cadeaux. On est alsaciens avant tout et il faut consommer les choses qui viennent de nos terroirs." Le Riesling se marie bien avec le poisson. Le Gewurztraminner avec le foie gras et le Crémant, c'est un vin de fête.

La période de Noël est donc une période de forte affluence chez les viticulteurs alsaciens, tout comme la période de l'été, mais aussi septembre et octobre, pendant les vendanges.

