Les vins de Bordeaux s'exposent pendant quatre jours à Hong Kong

Depuis 2009, le Wine and Dine Festival constitue une vitrine importante des vins de Bordeaux en Asie. L'événement, directement inspiré de Bordeaux Fête le Vin, débute ce jeudi et se poursuivra jusqu'à dimanche.

C'est une délégation de 55 représentants de Bordeaux qui s'est envolée pour Hong Kong. Des viticulteurs bien sûr mais également des négociants et des acteurs du tourisme. Les vins de Bordeaux sont une nouvelle fois les invités d'honneur du Wine and Dine Festival. Un village Bordeaux va offrir aux visiteurs asiatiques 44 stands dédiés aux appellations du bordelais, au tourisme en Gironde et au grand port maritime de Bordeaux. L'aspect viticole est bien sûr le premier objectif de la délégation bordelaise mais l'offre touristique n'est pas négligeable puisque Bordeaux est aujourd'hui la troisième destination préférée des Hongkongais en France après Paris et la Côte d'Azur.

Hong Kong, place forte des exportations de Bordeaux

L'Asie est aujourd'hui un marché très important pour les vins de Bordeaux qui, rappelons-le, exporte 42% de sa production. Hong Kong est le deuxième plus gros client du Bordelais en valeur et le 7ème en volume. Quant à la Chine, elle est la première destination en volume et en valeur. Elle achète un tiers de l'ensemble des vins du Bordelais exportés. Une part qui continue à augmenter. Les exportations vers la Chine ont encore gagné 22% en volume ainsi qu'en valeur depuis un an.