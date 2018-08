Fronton, France

Les vins de Fronton étaient à l'honneur lors du week-end du 18 août avec la 30e fête des vins "Fronton, saveurs et senteurs". Pendant trois jours, 26 producteurs ont fait déguster plus de 200 cuvées aux 30 000 visiteurs attendus. Des ateliers culinaires et d’œnologies, des randonnées ainsi qu'une découverte de la gastronomie locale étaient également au programme. L'événement était organisé par la maison des vins de Fronton. L'objectif de cette manifestation est de promouvoir cette appellation au cépage rouge unique : la négrette.

"On a appris à connaître notre cépage"

Depuis 1975, les vins de Fronton utilisant ce cépage bénéficient d'une appellation d'origine protégée. Mais en 43 ans, les vins ont bien changé. Ils sont montés en gamme ces dernières années. "On a appris à connaître notre cépage si particulier, explique Fabien Cardetti, gérant du domaine de Lescure. Il n'est pas facile à travailler que ce soit en vigne ou lors de la vinification. Mais _on s'améliore de jour en jour_. Et on opte pour une meilleure qualité afin que le client soit content de notre produit."

Lors de la 30e fête des vins de Fronton, les dégustations ont souvent été suivies d'achats. © Radio France - Théo Caubel

Avec ces nouvelles cuvées, les vignerons cherchent à reconquérir les habitants de la région qui avaient pu délaisser les vins de Fronton. "Il faut qu'ils se réaccaparent le vignoble, analyse Nicolas Roumagnac à la tête du domaine Roumagnac. J'appelle ça la politique de l'escargot. Il faut qu'on soit très fort au niveau local. Et bien évidemment après, on fera la spirale pour remonter au niveau national."

Mais certains domaines sont déjà passés à la vitesse supérieure. Plusieurs producteurs multiplient les salons partout en France. Ils voyagent aux Etats-Unis et en Asie pour faire découvrir l'appellation. Et ils travaillent désormais avec le monde de la gastronomie. Marc Penavayre tient le château Plaisance. Il se félicite de voir son vin servi dans une vingtaine de restaurants étoilés. "Cela construit une image. Si votre vin est disponible chez Michel Bras en Aveyron. Les gens disent si Bras en achète, c'est que c'est bon !"

"On a retrouvé un cépage blanc qui s'appelle le bouysselet. Il avait totalement disparu et on commence à le replanter."

Benjamin Piccoli, directeur du syndicat des vignerons de fronton, travaille également au développement de l’appellation. Il planche sur la création d'un vin blanc de Fronton qui pourrait bénéficier d'une AOP.

En attendant, les vignerons s'activent pour préparer les vendanges. Elles sont prévues pour le début du mois de septembre. La future cuvée s'annonce de qualité même si la quantité sera faible. Les fortes pluies du printemps ont impacté les vignes. Elles ont ralenti la pollinisation des fleurs et elles ont permis le développement du midiou, un champignon qui attaque les vignes. Mais les producteurs sont confiants. Encore faut-il que le ciel reste avec eux dans les prochains jours.