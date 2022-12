Les vins de l'Orléanais et du Giennois mis en valeur dans un guide du Routard

Le Val de Loire est le 3ème vignoble français avec 3.600 vignerons et plus de 3 millions d'hectolitres produits chaque année. Mais en terme d'attractivité touristique, le Val de Loire avec ses grands vignobles de Saumur, d'Anjou, Touraine, est seulement la 5ème région avec un 1 million 600.000 visiteurs en 2021. " On a encore un potentiel à exploiter parce qu'on est peut-être parti plus tard que d'autres régions comme l'Alsace" reconnait Christian Vital, chargé d'oenotourisme à InterLoire, l'interprofessionnelle des vins du Val de Loire.

ⓘ Publicité

"Aujourd'hui, le touriste veut vivre une expérience autour d'un vin, d'un terroir"

Aujourd'hui, entre Nantes et Blois, il y a 360 caves touristiques qui proposent des dégustations, de la vente directe mais pas seulement. "Aujourd'hui, il faut que le touriste vive une expérience autour d'un vin, d'un terroir. C'est comme cela qu'on peut l'attirer et qu'on le fait revenir aussi. Ca peut être une soirée, une randonnée, du vélo dans les vignes" précise Christian Vital.

Le département du Loiret mise lui aussi sur l'oenotourisme

Seulement sur cette longue route des vins qui va de Nantes à Sancerre, les vins de l'Orléanais et des Côteaux du Giennois n'ont qu'un tout petit poids. " Dans ce guide du Routard de 215 pages, on a tout de même 15 pages consacrées à nos trois AOC, appellations d'origine contrôlée, c'est déjà bien" se réjouit Frédéric Néraud, le président de Tourisme Loiret. D'ailleurs, c'est un pur hasard mais ce guide sort alors que le département du Loiret vient de décider d'axer un peu plus sa politique touristique sur les vins. " On a voté récemment un plan sur 5 ans dans lequel on veut mettre plus de moyens sur l'oenotourisme dans le Loiret. On sait que c'est lié à la gastronomie et donc c'est un levier pour faire venir des touristes sur nos territoires."

Après, il y a la volonté affichée par le département et la réalité quotidienne pour les viticulteurs du Loiret. " On a tous envie de développer le tourisme autour de nos vignoles et nos terroirs" explique Quentin Javoy, qui vient de reprendre le vignoble familial à Mézière-Lez-Cléry. " Le problème, c'est le temps et les capacités. Par exemple, chez moi, je ne peux pas avoir une cave de dégustation ouverte tout le temps car nous ne sommes que deux à gérer le domaine. Il faudrait une 3ème personne dédiée à cela. Je me pose évidemment la question mais ce n'est pas forcément la priorité du moment" explique le jeune exploitant.

Bientôt une maison des Côteaux du Giennois à Gien ?

Après, l'union peut aussi faire la force : les producteurs du vignoble des Côteaux du Giennois ont en projet d'ouvrir une maison de dégustation des vins, au pied du Château de Gien. " C'est une piste intéréssante, On pourrait imaginer quelque chose de similaire sur l'Orléanais" rétorque Frédéric Néraud.

Le guide du routard " Oenotourisme en Val de loire" est en vente en librairie au prix de 16 euros.