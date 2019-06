Les vins de Touraine ont la côte aux États-Unis

Indre-et-Loire, France

" La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français [...] Ce n’est pas juste, nous allons faire quelque chose pour ça ". Cette menace est signée Donald Trump et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le président américain évoque cette différence de taxes. Les taxes européennes à l'export sont deux plus élevées que les taxes américaines.

Par exemple : une bouteille de vin de Loire vendue 5€ (hors taxes) par une vigneron sera revendue entre 15$ et 22$ aux États-Unis alors qu'on la trouvera à un prix variable entre 7 et 11€ en France.

Les vins de Touraine sont prisés sur la côte Est américaine : à Washington, boston ou à New-York.

En Touraine, près d'un quart de toutes les bouteilles exportées sont envoyées aux Etats-Unis, ce qui représente près de 11 millions de bouteilles chaque année. Cela concerne plus particulièrement le vin blanc car depuis 10 ans : les vignerons tourangeaux ont doublé le nombre de bouteilles exportées sur le continent nord-américain, d'après une étude d'Interloire, le comité interprofessionnel des vins de Loire.

Le chiffre d'affaires des vins tourangeaux a triplé passant de 26 millions d'euros à 67 millions. Cette progression ne semble pas s'arrêter car, d'après une enquête internationale, les vins de Loire vont connaître la plus forte hausse dans la demande sur les deux prochaines années (+30%). Parmi les vins tourangeaux, sans surprise, c'est bien le vin blanc qui plaît à la clientèle américain et plus précisément sur la côte Est : à Washington, à Boston ou encore à New-York. Et à New-York, d'après la fédération viticole d'Indre et Loire, on pourrait trouver au moins un bouteille d'appellation d'origine protégée (AOP) Vouvray dans chaque magasin spécialisé de la ville.