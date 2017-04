Les vins du Jura font leur tournée aux Etats-Unis

Une semaine pour donner envie aux Américains d'acheter des vins du Jura. Viticulteurs, cavistes, et négociants une équipe de 18 personnes emmenées par le Comité interprofessionnel des Vins du Jura effectuent en ce moment une tournée d'une semaine entre New York et Chicago.

Plus facile de trouver des vins du Jura à New York qu'à Paris" - Baudoin de Chassey, directeur du CIVJ

Les dégustations connaissent beaucoup de succès outre-Atlantique où les vins du Jura sont bien connus des amateurs. Il y a d'ailleurs tout un marché à conquérir pour Baudouin De Chassey, le directeur du CIVJ, le Comité interprofessionnel des Vins du Jura : " Savez-vous qu'il est plus facile de trouver des vins du Jura à New York qu'à Paris par exemple ?" constate-t-il avec enthousiasme. "Il y a beaucoup de ferveur ici, on a été accueillis comme un grand vignoble. A l'inter-profession, notre cible ce sont les marchés matures comme les Etats-Unis. Les gens ont épuisé leurs connaissances viticoles, donc ils se tournent davantage vers les petites régions viticoles françaises qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à alors. On titille leur curiosité."

Entamée dimanche cette tournée des vignerons jurassiens au pays du Coca-Cola doit s'achever vendredi.