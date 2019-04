Les vins et fromages de Valençay à l'honneur d'un repas préparé par des élèves cuisiniers

Dans le cadre d'un partenariat entre des producteurs de Valençay et le CFA des métiers de Châteauroux, un repas a été préparé par les élèves en brevet professionnel hôtellerie-restauration. Une façon de promouvoir le Berry dans nos assiettes.

Châteauroux, France

Du vin de Valençay à l'entrée et pour accompagner le plat principal, du fromage également de Valençay juste avant le dessert : les producteurs locaux de Valençay étaient mis à l'honneur ce mardi au CFA des métiers de Châteauroux. Les élèves ont préparé un repas spécial, pour célébrer le partenariat entre l'Association des vins et fromages d'appellation Valençay et le CFA. Depuis janvier 2018, les deux parties créent des liens étroits pour faire la promotion des produits berrichons.

Les élèves du CFA des métiers de Châteauroux en pleine préparation du repas © Radio France - Jérôme Collin

Inciter les cuisiniers de demain à utiliser des produits locaux

Ce partenariat était voulu de longue date par les producteurs de Valençay. "L'idée est que ces jeunes utilisent ces produits dans leurs établissements futurs, qu'ils les mettent dans leurs préparations culinaires. Si ces jeunes partent dans d'autres régions ou d'autres pays, pourquoi pas emmener ces produits locaux dans leurs bagages ?", précise Alexandrine Normand, animatrice pour l'Association des vins et fromages d'appellation Valençay.

C'est une façon de faire la promotion du Berry. Quand on est fier d'un produit, on veut le faire découvrir", Alexandrine Normand

"Il faut vraiment essayer de travailler avec les produits locaux. Il faut mettre en avant la région", confirme Yannick Crechet, formateur en cuisine au CFA des métiers. Une promotion du Berry dans nos assiettes bien intégrée par les jeunes. "Il n'y a pas que les plats industriels. Il faut aussi du bon dans nos assiettes. Ça fait plaisir aux clients et ils en redemandent", témoigne Tom, en première année de brevet professionnel.