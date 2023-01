Les visages de la colère contre la réforme des retraites immortalisés par un photographe Valenciennois

Pierre Laumenerch prend la pose avec un grand sourire dans les rues de Marly mais l'enseignant spécialisé auprès d'élèves handicapés qui a commencé à travailler à l'âge de 19 ans est en colère contre cette réforme, pour lui c'est impensable de repousser l'âge de la retraite

"C'est un métier qui reste pénible psychologiquement et physiquement, on a besoin d'être en forme et d'être toujours à 200% d'attention envers les élèves"

L'enseignant craint aussi pour sa deuxième vie à la retraite, avec peu de perspectives après 64 ans pour faire d'autres choses notamment dans le monde associatif en bonne santé.

Avant son appel sur les réseaux sociaux, le militant LFI avait déjà arpenté la manifestation de Valenciennes le 19 janvier , une des plus grosses de la région avec plus de 6000 manifestants, du rarement vu dans la capitale du Hainaut.

Manifestantes contre la réforme des retraites à Valenciennes le 19 janvier - David Sohyer

"On ira jamais jusqu'à 64 ans ! Déjà à 58 ans on est cassé".

Il avait alors immortalisé l'intersyndicale avec ses fanions de toutes les couleurs, des slogans anti-réforme aussi comme "Après la carrière, le cimetière, métro boulot caveau ou encore la retraite avant l'arthrite" mais surtout des visages de nombreux grévistes en couleur ou en noir et blanc, de nombreux enseignants, soignants, ouvriers.

Ludovic ouvrier à la chaîne chez Stellantis qui a commencé à travailler à 17 ans, a posé tout de rouge vêtu, le rouge de son syndicat la CGT mais surtout de la colère dit-il contre cette réforme qu'il juge injuste

"On ira jamais jusqu'à 64 ans, c'est impossible ! Déjà à 58 ans on est cassé. Moi je connais plein de gens, ils ont eu la retraite à 60 ans et 6 mois après ils sont décédés !"

Ludovic qui comme Pierre sont prêts à continuer le combat contre la réforme au delà du 31 janvier, même chose pour David

"C'est une injustice de plus qu'il faut absolument combattre, il suffit d'aller chercher le pognon là où il est. Il y a eu une redistribution des richesses considérables chez les plus riches, il suffit d'aller chercher là !"

Le photographe va encore profiter des différents tractages pour appeler à la grève pour tirer des portraits des mécontents avant de compléter sa galerie mardi pendant la manifestation, des photos qui seront partagées ensuite sur les réseaux sociaux.