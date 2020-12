Les viticulteurs berrichons soulagés après l'accord sur le Brexit

Le soulagement des viticulteurs berrichons après l'accord entre le Royaume-Uni et et l'union européenne sur le Brexit. Le spectre de taxes à l'exportation vers le Royaume-Uni s'éloigne.

Le Royaume-Uni est le 2eme marché des vins du Centre Loire. Les taxes que le royaume britannique aurait pu instaurer, inquiétait donc les viticulteurs berrichons notamment. Ils devraient donc y échapper, mais on ne peut pas dire pour autant que cet accord soit un vrai cadeau de Noël : " C'est un soulagement, certes, car on imagine l'impact qu'aurait e une taxe sur nos vins " explique Edouard Mognetti, directeur du Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre Loire. " Cependant, on n'échappera pas à de nouvelles procédures administratives au travers de déclaration douanières notamment. Les vins du Centre Loire exportent la moitié de leur production dans 120 pays. Les vins de Sancerre, c'est encore plus puisque c'est soixante-dix pour-cent. On peut donc dire que les viticulteurs sont heureusement habitués à ces procédures administratives. "

Les vins de Sancerre exportent 70 % de leur production, notamment vers le Royaume-Uni. © Radio France - Michel Benoit

Le spectre des taxes sur les bouteilles berrichonnes avait de quoi effrayer : en octobre 2019, Donald Trump imposait une taxe de 25 % sur les vins français en rétorsion aux aides perçues par l'industrie aéronautique européenne. Conséquence, les exportations de vins français ont chuté de 40 % vers les Etats-unis. Les vins du Centre Loire s'en tirent un peu mieux mais accusent quand même le coup : "On observe une baisse de 9 % des ventes de vins du Centre Loire sur le marché américain, par rapport à il y a un an " précise Edouard Mognetti. " La tendance est donc baissière mais elle reste raisonnable. Il est nécessaire d'effectuer une analyse fine puisque le covid a sans doute aussi un impact sur cette baisse des ventes."

Il faut savoir que le marché américain est le premier marché à l'export des vins de Sancerre, juste devant le Royaume-Uni. L'élection de Joe Biden ouvre peut-être des perspectives plus favorables. En France, le marché est également en baisse à cause du Covid : les cafés, hôtels, restaurants sont fermés. Cette baisse atteint 13 % pour les vins du Centre Loire sur un an.