Les viticulteurs contrôlent les rayons de vin des grandes surfaces de Béziers.

Depuis des mois, les viticulteurs héraultais se rendent régulièrement dans les grandes surfaces du département pour vérifier que l'étiquetage des vins est correct et que les vins français et étrangers ne sont pas mélangés. Histoire que le consommateur choisisse en toute connaissance de cause.

Les viticulteurs de l'Hérault voient leurs efforts récompensés. Depuis des mois, ils contrôlent régulièrement les rayons de vin des grandes surfaces du département pour faire la chasse aux fraudes et aux linéaires fourre-tout. Aujourd'hui, à force de rencontrer les directeurs des magasins et de leur expliquer leur démarche, les représentants du monde viticole héraultais constatent que 95% des grandes surfaces jouent le jeu. Le but est de pousser le consommateur à acheter français et éviter de se laisser berner par des étiquettes trompeuses. C'est une question de survie explique Samuel Masse, président des Jeunes Agriculteurs de l'Hérault.

Espérons que le vin français revienne sur les terrasses.

Samuel Masse. Copier

Lors du dernier contrôle des viticulteurs , le Géant Casino de Béziers s'est montré très bon élève. Carton rouge en revanche à l'Intermarché Bonaval . Mais à sa décharge, le directeur qui vient tout juste d'arriver, a promis de rectifier très vite les erreurs lors de l'échange qu'il a eu avec Guilhem Vigroux, président de la FDSEA de l'Hérault. Morceau choisi du dialogue entre les deux hommes.

Ce Merlot étiqueté vin du pays d'Oc est un vin d'Espagne. C'est une fraude caractérisée.

Dicussion entre le directeur de la grande surface de Béziers et le président de la FDSEA. Copier

Un Vieux Papes de la communauté euroéenne et un Merlot espagnol. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Une délégation de viticulteurs de l'Hérault a rencontré le sous-préfet de Béziers pour lui signaler les fraudes constatées.