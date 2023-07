Les viticulteurs de Gironde à Marc Fesneau : "On a besoin de vous"

Un déplacement pour rien en Gironde ce mercredi après-midi. Le ministre de l'agriculture Marc Fesneau s'est déplacé dans une exploitation viticole de Ladaux, dans l'Entre-deux-mers. Les viticulteurs attendaient que le gouvernement reconnaisse l'état de calamité agricole pour le vignoble bordelais , après les attaques de mildiou. Des députés girondins de la majorité appuyaient également dans ce sens. Pourtant, aucune annonce. Le ministre a simplement dit compter sur les assurances et demandé aux professionnels d'attendre les vendanges pour un état des lieux plus précis des dégâts. Le mildiou est une maladie causée par un champignon microscopique qui s'attaque aux vignes, 90% du vignoble bordelais est touché selon la chambre d'agriculture de Gironde.

"Je ne viens pas avec une baguette magique"

Les viticulteurs qui sont en proie aussi à une grosse problématique de surproduction qui pousse à l'arrachage dans de nombreuses propriétés . Au dernier pointage, selon Allan Sichel, le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, 1085 dossiers ont été déposés en préfecture pour recevoir des aides à l'arrachage, pour 300 d'entre eux, il s'agit d'un arrêt total de la viticulture. Une viticultrice a d'ailleurs interpellé le ministre ce mercredi, les larmes aux yeux, avec ces mots : "Je ne sais pas si on va pouvoir continuer à être viticulteur." Marc Fesneau leur répond : "Le cumul de cinq ou six épisodes difficiles c'est terrible, on essaye d'être à vos côtés avec les moyens de l'État qui sont ce qu'ils sont, je ne viens pas avec une baguette magique sur ces sujets-là."