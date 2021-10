Les voitures-radar pilotées par des sociétés privées, bientôt sur les routes de la Corrèze

Les contrôles de vitesse évoluent en Corrèze à partir de ce lundi 18 octobre. Les voitures-radar ne seront plus pilotées par les forces de l'ordre mais par des chauffeurs employés par des sociétés privées, comme c'est déjà le cas depuis le mois d'août en Haute-Vienne. La préfecture de la Corrèze rappelle que cette décision a été prise de longue date, puisque le principe a été acté par le Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015. Le but est de soulager les forces de l'ordre, pour leur permettre de se concentrer sur d'autres missions, notamment "des tâches plus qualifiées comme l’interception au bord des routes (alcoolémie et stupéfiants)."

Des contrôles 7 jours sur 7, 24h sur 24

Les services de l'Etat assurent que le nombre de voitures-radar n’augmente pas sur les routes de France, mais elles pourront circuler sur des plages horaires plus importantes, de jour comme de nuit, en semaine et durant les week end. Consciente que le sujet est sensible, la préfecture de la Corrèze précise que c'est elle qui fixera les trajets et les horaires de contrôle "uniquement en fonction des critères d’accidentalité, sans autre considération" et que "les entreprises prestataires ne seront pas rétribuées en fonction du nombre d’infractions détectées."

Le conducteur ne sera d'ailleurs pas informé des excès de vitesse constatés et n'aura pas accès aux clichés de verbalisation. Le dispositif a fait l'objet de plusieurs mois de tests et de repérages des routes. Un rodage terminé. Dès lundi, les voitures-radar conduites par des chauffeurs privés pourront donc faire des contrôles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en fonction des consignes reçues. L'objectif est de réduire le nombre de victimes sur les routes corréziennes où 13 personnes ont été tuées dans des accidents et 138 personnes blessées, entre janvier et fin septembre. La vitesse, excessive ou inadaptée, est en cause dans un accident sur trois dans le département.