Les volailles Dumas Périgord Noir d'Aubas pourraient "embaucher tous les jours"

Les volailles Dumas Périgord Noir d'Aubas voient leur chiffre d'affaire progresser depuis 10 ans, particulièrement ces deux dernières années. Thierry Dumas, dirigeant de l'entreprise, vient d'investir dans une nouvelle ligne de production et se lance dans l'activité de fin d'année avec confiance.

Les volailles Dumas Périgord Noir d'Aubas se portent bien. Thierry Dumas, dirigeant de l'entreprise familiale fondée en 1951 et spécialisée dans l'abattage de volaille, était l'invité de la Nouvelle Eco dans le 6/9, ce lundi, sur France Bleu Périgord. Les volailles Dumas Périgord Noir comptent 50 salariés et embauchent régulièrement. 20 000 volailles sont abattues chaque semaine.

L'entreprise trouve ses clients dans en Dordogne mais aussi dans les départements limtrophes et dans l'Aveyron. Il s'agit notamment de poulets, de pintades toute l'année. ET dès aujourd'hui commence l'activité liée aux fêtes de fin d'année avec les chapons, dindes et poulardes.

Le chiffre d'affaires progresse régulièrement depuis 10 ans. Progression à deux chiffres depuis deux ans. Le Covid et les confinement ont poussé les français dans leur cuisine. Ils recherchent des produits de qualité. Et désormais les fêtes de fin d'année s'annonce bien. Bien mieux que l'an dernier où la filière était dans l'expectative.

Une nouvelle ligne de production vient d'etre installée. 800 000 euros dont 300 000 euros de subventions. Plus de 100 000 euros du départements. 200 000 de la région. Elle va permettre d'augmenter la production.

"Je pourrais embaucher tous les jours" dit Thierry Dumas qui a du mal à recruter. Plusieurs postes ont été pourvus ces derniers jours mais il faut encore trouver une assistante commerciale et des chauffeurs camion pour les livraisons.