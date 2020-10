Les vols entre l'aéroport de Bergerac et le Royaume-Uni suspendus jusqu'en février 2021

Les Périgourdins qui souhaitent aller au Royaume-Uni ou les Britanniques qui veulent rentrer voir leurs familles devront prendre l'avion dans un autre département que cela de la Dordogne.

Plus de vols pour le Royaume-Uni jusqu'en février

Il n'y a plus aucun avion qui décolle de l'aéroport de Bergerac pour rejoindre Londres et le Royaume-Uni et ce, pendant plusieurs mois. Ryanair a annoncé à la direction de l'aéroport périgourdin dans un communiqué reçu ce vendredi 23 octobre qu'elle revoyait ses plans de vols pour l'hiver. Au niveau européen, Ryanair supprime entre 40 et 60% de son programme de vols pour l'hiver (entre novembre et mars) par rapport à l'an passé.

Tous les vols sont suspendus jusqu'à la fin du mois de février et les réservations pour l'été sont d'ores et dejà ouvertes. Cet hiver, les vols Ryanair représentaient environ deux vols par semaine vers Londres et jusqu'à quatre pendant les vacances de noël. Sans les vols Ryanair pour Londres, il n'y a plus aucun trajet programmé à l'aéroport de Bergerac.

Plus de vols du tout jusqu'au 19 décembre

On verra des avions décoller de l'aéroport de Bergerac le 19 décembre prochain mais uniquement à destination pour Rotterdam au Pays-Bas. La compagnie Transavia a annoncé qu'elle reprenait ses rotations entre le Périgord et Rotterdam pendant les vacances de noël.