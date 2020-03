Les vols Flybe pour Southampton et Birmingham au départ de l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré sont annulés

La compagnie aérienne Flybe en difficulté financière annonce la fin de son activité. La compagnie anglaise présente à La Rochelle depuis près d'une dizaine d'années, devait assurer deux liaisons cet été. Birmingham et Southampton. Ces vols qui devaient reprendre cet été sont annulés.

Avec le Coronavirus, le secteur aérien est de plus en plus touché. Pour Iata, l'association internationale du transport aérien, pour cette année, le virus pourrait coûter au transport aérien jusqu'à 113 milliards de dollars, un peu plus de 101 milliards d'euros. Conséquences, les compagnies aériennes en difficulté sont fragilisées. Flybe était dans ce cas. La compagnie britannique est aujourd'hui contrainte de cesser son activité.

La compagnie anglaise présente à La Rochelle depuis près d'une dizaine d'années, devait assurer deux liaisons cet été. Birmingham et Southampton. Ces vols qui devaient reprendre en mai ( pour Southampton ) et en juillet ( pour Birmingham ) sont annulés. Thomas Juin le directeur de l'aéroport de la Rochelle Ile de Ré, estime que cela représente environ 4000 passagers en moins pour 2020. "Aucune autre compagnie ne reprendra ces destinations pour cet été, mais pourraient bien se positionner pour 2021" dit-il.

La situation actuelle est préoccupante - Thomas Juin -

Thomas Juin également président de l'union des aéroports français estime par ailleurs qu'avec le Coronavirus, la situation est préoccupante pour le transport aérien. Le directeur de l'aéroport Rochelais était d'ailleurs en réunion ce mercredi 4 mars au cabinet du premier ministre à Matignon pour évoquer la situation.