La compagnie low cost Transavia assure désormais les vols Pau Paris-Orly

La compagnie aérienne Transavia reprend les liaisons entre Pau et Paris Orly, assurées jusque là par la maison mère Air France KLM. La filiale low-cost du groupe propose désormais 12 vols par semaines (2 aller/retours par jour et un seul le week-end), c'est presque trois fois moins qu'avant la crise sanitaire. Car la demande, soutenue par les voyageurs d'affaires, a fortement chuté, notamment à cause du télétravail.

Des petits prix pour attirer les touristes

Qui dit compagnie low-cost dit prix réduits. Transavia propose des vols aller dès 35 euros, la compagnie aérienne mise sur ces petits prix pour attirer les clients et notamment les touristes franciliens vers le Béarn. Nathalie Stubler la directrice générale de Transavia espère remplir rapidement les avions : "On pense que ces tarifs vont dynamiser le trafic et faire venir des clients nouveaux dans la région. On veut développer le trafic, et revenir à une offre plus importante", explique-t-elle. De son côté, AirFrance KLM continue d'assurer les liaisons Pau-Roissy, à raison de 21 vols par semaine.

Des nouveaux horaires

La compagnie Transavia propose des vols tôt le matin et tard le soir pour les voyageurs d'affaires.

Vols au départ de Paris-Orly vers Pau :

Lundi (2 vols) : 07h15-08h45 & 20h00-21h30

Mardi (2 vols) : 09h30-11h00 & 20h00-21h30

Mercredi (2 vols) : 09h30-11h00 & 20h00-21h30

Jeudi (2 vols) : 11h15-12h45 & 17h30-19h00

Vendredi (2 vols) : 11h15-12h45 & 17h30-19h00

Samedi (1 vol) : 09h15-10h45

Dimanche (1 vol) : 18h00-19h30

Vols au départ de Pau vers Paris-Orly :

Lundi (1 vols) : 09h30-11h15

Mardi (2 vols) : 06h50-08h25 & 11h45-13h20

Mercredi (2 vols) : 06h50-08h25 & 11h45-13h20

Jeudi (3 vols) : 06h50-08h25 & 13h30-15h05 & 19h45-21h00

Vendredi (2 vols) : 13h30-15h05 & 19h45-21h00

Samedi (1 vol) : 11h30-13h05

Dimanche (1 vol) : 20h15-21h50