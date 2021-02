Les Vosges font le plein de touristes pendant les vacances

Dans la boutique de Virginie, les clients défilent à tour de rôle. Pas facile de trouver une paire de raquettes ou de chaussures à sa taille ! "Ce matin, j'avais 7 clients qui attendaient à la porte, pour de la location de skis de randonnée. J'ai ce magasin depuis 10 ans, je n'avais jamais vu ça, explique la propriétaire d'Altitude Sport Outdoor, boutique située en plein centre de Gérardmer. J'ai même refusé des locations tellement la demande est forte. Cela se ressent, les gens ont besoin de s'aérer." Et pour s'en rendre compte, il suffit de se promener dans les rues de la ville.

Les vacanciers profitent du soleil dans les rues de Gérardmer © Radio France - Arnaud Roszak

Philippe et Sylvie profitent du soleil dans le centre de Gérardmer. Ce couple originaire de la Baie de Somme a loué un gîte pour la semaine : "On veut respirer ! Avec ce qu'il se passe actuellement, on voulait une petite station tranquille... Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de monde...(rires) Mais je comprends très bien que les gens aient envie de sortir, en plus il fait beau !"

Un soulagement pour les acteurs du tourisme

Yves et Chantal louent des chalets à Gérardmer, au domaine des Adrets. Ils affichent complet, comme les années précédentes avec des vacanciers venus de la région parisienne, de la Lorraine et de l'Alsace : "Il faut dire qu'on tendait un peu le dos, d'autant plus qu'on a encore des prêts sur le dos, explique Yves. Là ça ira je pense. On ne se plaint pas, on ne s'attendait pas à travailler autant !" Le couple a déjà beaucoup de réservations pour le mois de Mars. Ils croisent les doigts pour éviter un nouveau confinement.

Le domaine des Adrets accueillent actuellement 150 touristes, venus pour la plupart du quart Nord-Est de la France © Radio France - Arnaud Roszak

François Horcholle et Yvan Muller, eux aussi, affichent complet. Ils sont responsables des Nids des Vosges, des cabanes insolites dans les arbres situées à Champdray, près de Gérardmer. Actuellement, ils tournent à plein régime et c'est bien parti pour durer. "Actuellement, si rien ne change, on est complet jusqu'à l'automne, confie François Horcholle. Il y a des clients qui ont décalé leur réservation à cause des confinements, d'autres qui réservent pour la première fois."

Les cabanes insolites rencontrent un franc succès © Radio France - Arnaud Roszak

Ces cabanes, isolées de tout et entourées par la forêt, attirent les vacanciers. "Il y a un tel besoin de se retrouver, d'être tranquille, en pleine nature, complètement autonome... Je me dis que cela devrait être remboursé par la sécu quand je vois repartir des clients avec la banane ! (rires)"