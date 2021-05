Les VVF villages démarrent leur réouverture dès le 12 mai en Pays de Savoie

Les villages VVF sont en plein préparatifs. Et pour cause : le premier village des Pays de Savoie rouvre le 12 mai à Evian-les-Bains. Des protocoles sont mis en place pour respecter les normes sanitaires.

Alors que le calendrier du déconfinement avance, celui des vacances se rapproche également. Et avant elles : les ponts du mois de mai, dont celui de l'Ascension, du 13 au 16 mai. Les VVF villages commencent à rouvrir. On en compte six en Pays de Savoie : Evian-les-bains, qui rouvre le 12 mai, Megève le 11 juin, Montchavin-La Plagne le 12 juin, Le Grand Val-Cenis le 26 juin, Montalbert-La Plagne le 3 juillet et Méribel-Mottaret le 9 juillet.

Grégoire Mallet est le directeur marketing de VVF.

France Bleu Pays de Savoie - Le premier village VVF rouvre le 12 mai, comment vous vous organisez ?

Grégoire Mallet - C'est l'effervescence partout, surtout que ce n'est pas une ouverture dans n'importe quel contexte : c'est un très gros week-end, celui du pont de l'Ascension. On a énormément de demandes, notamment des réservations de dernière minute, qui affluent.

Quel protocole va être mis en place ?

On aura les mêmes protocoles qu'on a appliqués l'été dernier. Cette année on a une visibilité plus importante : on sait que les piscines à l'extérieur rouvrent dès le 19 mai, on pourra accueillir des clientèles en salle... Et puis on a développé différentes offres, notamment sur la restauration. Le concept qui s'appelle "Collecte Resto" permet à nos clients qui viennent en formule pension complète de pouvoir prendre leur propre repas comme au restaurant mais dans leur logement. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est la digitalisation, avec notamment une application qui permet de faire plusieurs choses à distance, dont des activités et des animations pour découvrir l'environnement local.

Vous disiez avoir déjà des réservations pour mai, quelle est la tendance globale ?

Oui on commence à avoir des réservations, c'est vraiment de la dernière minute et c'est ce qui marque cette période. On a une explosion des ventes qui a commencé au moment des annonces de réouverture des terrasses et qui s'est intensifiée depuis le 3 mai avec la barrière des 10km levée. Très concrètement, on observe des rythmes de réservation intensifs, à la fois sur le mois de mai mais aussi pour cet été, où on a déjà 33-34% de taux de réservation sur la destination Savoie Mont-Blanc.