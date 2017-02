Les Whirlpool cherchent le soutien de la rue

Près de 200 personnes ont manifesté ce samedi à Amiens pour dénoncer la fermeture de l'usine Whirlpool programmée le 1er juin 2018. Les 290 salariés qui travaillent sur le site Picard ont tenté de mobiliser et de sensibiliser la population face à ce nouveau drame économique qui frappe Amiens.

"Une tape dans le dos ça ne nous rendra pas notre boulot, mais un peu de réconfort, c'est bon à prendre". Plus d'une centaine des 290 salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens ont manifesté ce samedi entre la mairie et la gare. Ils savent depuis maintenant plus de deux semaines que le site amiénois de fabrication de sèche linge fermera en juin 2018. Dans la rue, ils ont distribué des tracts pour sensibiliser la population et obtenir un maximum de soutien.

L'intersyndicale de Whirlpool, actuellement en pleine négociation avec la direction sur les compensations, l'éventuelle reprise cherche à élargir le combat. "La mobilisation de tous est importante, on sent que les amiénois en ont marre de ces fermetures à répétition", explique Frédéric Chanterelle en évoquant le précédent Goodyear. Le syndicaliste CFDT qui invite aussi les consommateurs à être "plus regardants" dans leurs achats car "c'est important de soutenir le Made in France". Whirlpool, groupe américain a décidé de délocaliser la production amiénoise en Pologne.

Frédéric Chanterelle délégué syndical CFDT

Alors que plusieurs élus de la ville, de la métropole d'Amiens et de la région des Hauts de France se mobilisent et réclament à Whirlpool des compensations et notamment la vente du site pour un euro symbolique, les salariés eux ont donc cherché à étendre le nombre de leurs soutiens. Dans les rues d'Amiens ils ont distribué des tracts à des passants solidaires mais un peu désemparés et désabusés face à cette situation. "C'est terrible cette fermeture", s'inquiète Yann, lui même ancien intérimaire chez Whirlpool. Le fabricant de sèche linge emploie en effet jusqu'à 250 personnes sous ce type de contrats.

Les proches des salariés de Whirlpool étaient eux aussi présents lors de cette manifestation