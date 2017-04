Les Whirlpool d'Amiens à Matignon : "Ni déçus, ni soulagés"

Les neuf représentants syndicaux de l'usine Whirlpool d'Amiens ont été reçus ce jeudi matin à Matignon par Bernard Cazeneuve. Une réunion qui s'est soldée sans annonce particulière.

Ils se sont mis sur leur trente-et-un mais pas question pour les 9 délégués syndicaux de Whirlpool de faire de la figuration. Comme il s'y était engagé le 17 mars dernier, lors de sa venue à Amiens pour signer un contrat de revitalisation à 200 millions d'euros, Bernard Cazeneuve a reçu ce jeudi matin l'intersyndicale de l'usine de fabrication de sèche-linge dont la fermeture est annoncée pour juin 2018.

"On n'a pas encore tué l'ours"

Cécile Delpiroux, déléguée CFE-CGC Whirlpool reste prudente

A l'issue de près de deux heures de réunion avec Bernard Cazeneuve, le premier ministre entouré de Christophe Sirugue, le secrétaire d'état à l'industrie et de Myriam El Khomri, la ministre du travail, l'intersyndicale de Whirlpool reste prudente. Il y a un certain nombre de repreneurs. "Plus il y en a, plus on a de chance de vendre", a réagi à la sortie Cécile Delpiroux, la déléguée CFE-CGC qui rappelle aussi que le pourcentage de réalisation était de 30 et 40 % pour les deux repreneurs les plus sérieux.

Selon nos informations, la première offre permettrait de conserver la totalité des 290 emplois. 150 postes seulement seraient sauvés avec la deuxième offre. Les noms des potentiels candidats à la reprise n'ont en revanche pas été communiqués aux délégués syndicaux. Un regret pour Patrice Sinoquet, le secrétaire du CSCHT, aurait aimé "des réponses, du concret et surtout des garanties sur ces repreneurs".

Patrice Sinoquet, délégué CFDT et secrétaire du CHSCT veut des garanties

Manifestation à Paris le 18 avril

Les Whirlpool seront de nouveau à Paris le 18 avril. Ils vont manifester leur colère et leur inquiétude. "Tout est déjà prêt, assure Patrice Sinoquet de la CFDT, il n'y a plus qu'à monter dans le bus pour aller à Paris". Ils ont invité les 11 candidats à la présidentielle, à les rejoindre sur le Champ-de-Mars. Interpellé par François Ruffin, le réalisateur de "Merci patron!" et candidat à l'élection législative sur la 1ère circonscription de la Somme, Emmanuel Macron s'était engagé à rencontrer les 290 salariés amiénois, "mais pas devant les caméras". Le candidat amiénois à l'élection présidentielle ne s'est pour l'instant pas manifesté.