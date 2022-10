Liquidation judiciaire de Camaïeu : à Lescar l'enseigne à définitivement baissé le rideau

Ça y est, le magasin Camaïeu de Lescar a lui aussi fermé ses portes comme les 513 autres boutiques de la marque. Placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, mercredi 28 septembre, l'enseigne de prêt-à-porter féminin avait accumulé 230 millions d'euros de dettes. Un crève-cœur pour les vendeuses. À 19h30, quelques minutes avant la fermeture, l'émotion était palpable. "Ça va être très dur de me séparer de mon équipe, avec des filles vraiment super, et solidaires", explique Lisa Laborde, l'une des vendeuses. La fermeture de Camaïeu a pour elle une résonnance toute particulière : "c'est mon premier job. À la fin de mes études, j'ai été embauchée ici, ça fait six ans. J'ai un petit pincement au cœur".

Le soutien des clientes

Au total, 2600 personnes vont être licenciées au niveau national. En Béarn et en Bigorre, ce sont 11 employées qui vont perdre leur travail, quatre à Lescar et à Ibos et trois à Orthez. Pourtant, les salariées ont pu trouver du soutien auprès de leurs clientes qui ont afflué ces derniers jours pour profiter des déstockages avant la fermeture définitive.

"On a jamais vu ça, on avait des centaines de personnes qui attendaient devant les grilles. Ça a été un peu déroutant, mais on a tenu bon", avoue Lisa Laborde. Nombreuses sont les clientes à avoir eu un mot gentil pour les vendeuses. Certaines sont même très émues comme Stéphanie :"on voit un magasin qui était dans la galerie depuis des années disparaître. Et puis c'est très émouvant pour les vendeuses qui restent souriantes alors que dans quelques minutes, elles ferment le rideau", explique-t-elle, les larmes aux yeux.

Et maintenant ?

Pour les quatre vendeuses de Lescar, il faut maintenant passer à autre chose. "Personnellement, je n'ai pas de plan. Je vais prendre le temps de digérer, mais je ne m'inquiète pas trop pour la suite", indique Lisa Laborde.

Si comme elle, plusieurs se donnent le temps "d'explorer d'autres horizons", toutes ont reçu plusieurs propositions d'embauche dans différentes enseignes de prêt-à-porter, ou dans d'autres secteurs. À l'annonce de la liquidation judiciaire, plusieurs recruteurs sont même venus déposer leur carte directement en magasin.