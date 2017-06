Lescar: sur la route de Bayonne,c'est la guerre des boulangeries

Sur la route de Bayonne, entre Billère et Lescar, les boulangeries fleurissent, jusqu'à l’écœurement. Une sixième va ouvrir, en moins d'un an, le 4 juillet. Une concurrence rude, surtout pour les artisans.

C'est la multiplication des pains, sur la route de Bayonne. En un an, six nouvelles boulangeries ont ouvertes, entre Billère et Lescar. De quoi perdre les consommateurs, et faire mal aux artisans.

«Encore une de plus..»

Fréderic Hameau en a par-dessus la tête. Une nouvelle boulangerie va ouvrir d'ici quelques jours à 200 mètres de sa boutique. Une chaîne contre laquelle il ne peut pas lutter estime-t-il. Pourtant lui possède trois boutiques sur Lescar, mais il mise sur la qualité et les produits locaux plutôt que sur les prix, et il commence à se demander si c'est la bonne stratégie. En un an, six nouvelles boulangeries, surtout des chaines, ont ouvertes sur la route de Bayonne, entre Billère et Lescar sauf que le nombre de clients reste le même. Résultat, pour lui, tout le monde y perd.

« C'est beaucoup trop »

Même constat pour le maire de Lescar, Christian Laine. Il n'arrête pas de recevoir des artisans boulangers en colère dans son bureau, mais il ne peut rien y faire. En-dessous de 1 000 m², les commerçants qui s'installent ne sont pas tenus de prévenir le maire de la commune. Mais il regrette qu'il y ait autant de concurrence, et surtout ce déséquilibre entre les artisans, et les grandes chaînes qui cassent les prix.

La liberté pour que tout le monde crève c'est pas terrible » - Christian Laine, le maire de Lescar