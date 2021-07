Lesieur supprime les deux tiers des emplois sur le site de Bassens, près de Bordeaux

Le coup de massue est arrivé mardi 29 juin, en comité social et économique, devant les salariés. La direction du groupe Lesieur a annoncé qu'elle comptait supprimer les deux tiers des emplois du site de Bassens, près de Bordeaux (Gironde), qui met en bouteille de l'huile de tournesol. Au total, ce sont donc 42 employés des 65 que compte l'usine qui voient leur poste partir à la poubelle. Un plan de sauvegarde de l'emploi est engagé pour mettre en œuvre les licenciements sur le site qui produit de l'huile de tournesol. A terme, il ne restera qu'une ligne, qui tournera grâce à 12 ouvriers et 11 responsables.

Les salariés ont donné toute leur âme et on les remercie gentiment

Depuis plusieurs années, les salariés voyaient bien que la production faisait le yoyo : une baisse entre 2017 et 2020, puis beaucoup plus de travail pendant le premier confinement avec des équipes en 3x8 6 jours sur 7, avant un effondrement des volumes à l'automne. Mais tous étaient loin d'imaginer une telle coupe dans les effectifs. "Ça fait un peu peur sachant qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient depuis 15 20 ou 30 ans dans cette boîte", raconte, abattu, Olivier Rabocelli, délégué syndical Sud et secrétaire du CSE. "Ils ont donné toute leur âme, leur conscience, leur esprit et leur santé pour cette marque et tout d'un coup on nous remercie gentiment."

La direction dit comprendre l'abattement et le choc des salariés mais assure ne pas avoir eu le choix au vu de la consommation d'huile, qui a "baissé de 20 litres par foyer à 10 litres en 40 ans". Face à cette baisse de 50%, "nous devons stopper cette érosion et nous renouveler avec la compétitivité pour préserver et pérenniser l'avenir du site", justifie Abdellah Dourou, le directeur des ressources humaines.

Vers une fermeture pure et simple du site ?

L'avenir du site inquiète justement les syndicats car Lesieur comptait 94 salariés il y a sept ans, quand elle était installée à Bacalan. Dix postes ont été supprimés au moment du déménagement sur le site de Bassens, puis trente sur les années suivantes en ne remplaçant pas les départs à la retraite ou par rupture conventionnelle. Ils s'interrogent donc : et si la prochaine étape était la fermeture pure et simple de l'usine ?

La direction explique que la "réorganisation de l'atelier de conditionnement de Bassens" va donner lieu à un investissement de 6 millions d'euros pour moderniser et simplifier la production afin de pouvoir mettre en bouteille l'huile "cœur de tournesol". Son DRH affirme aussi "ne vouloir laisser personne sur le bord de la route". La direction est en effet en train d'identifier, comme la loi l'y oblige, des opportunités en interne pour les salariés dont le poste est supprimé. D'autres opportunités pourraient également leur être proposées en externe. De nouvelles réunions sont prévues la semaine du 5 juillet entre direction et syndicats pour aborder la manière dont sera mené le plan de sauvegarde de l'emploi.