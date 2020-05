Lessay : "la foire telle qu'on l'a connue ne pourra pas se tenir comme ça."

La foire de Lessay aura-t-elle lieu en septembre, dans le contexte du Covid-19 ? Impossible d'en être certain pour le moment, mais une chose est sûre : si la manifestation doit se tenir, elle ne ressemblera pas à celles des années précédentes.

C'est un événement millénaire. La Sainte Croix rassemble exposants, animaux et visiteurs sur le champ de foire de Lessay tous les ans à la fin de l'été. Cette année, l'épidémie de Covid-19 pourrait venir bouleverser cette tradition.

La foire doit se dérouler du 11 au 13 septembre prochains. Pour le moment, le préfet de la Manche ne veut pas se prononcer sur une éventuelle annulation. Mais pour Gérard Gavory, il est clair que l'événement devra modifier son organisation : "je peux dire que la foire de Lessay, telle qu'on l'a connue, ne pourra pas se dérouler comme ça."

Un impact sur l'équilibre financier

"Il faudra mettre en place des mesures spécifique, ajoute-t-il. Cela veut dire un agencement particulier, un surcoût et moins de commerçants." Ces dispositions pourraient mettre à mal l'équilibre financier de la foire, prévient le préfet.

Le maire actuel de Lessay, Claude Tarin, estime qu'il est "difficile de savoir dans quelle position on sera en septembre. Pour le moment, on fait comme si on faisait la foire dans des conditions normales."

Les organisateurs attendent encore "un bon mois" pour évaluer la situation. D'ici là, une nouvelle équipe municipale sera en place, puisque c'est la liste de Stéphanie Maubé qui a remporté les élections le 15 mars dernier.