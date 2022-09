Lestelle-Bétharram : sans distributeur automatique de billet, "la commune a une image un peu vieillote"

C'est un outil qu'on n'aurait pas forcément jugé utile à l'heure où la carte bleue est devenue le principal moyen de paiement. Et pourtant, plusieurs communes rurales voudraient installer un Distributeur Automatique de Billet (DAB) sur leur territoire. C'est le cas de Lestelle-Bétharram, près de Nay.

Le maire Jean-Marie Berchon a fait la demande après que plusieurs dizaines de personnes lui aient demandé où est ce qu'elles pouvaient retirer de l'argent cet été. "Lestelle-Bétharram est une commune très touristique, avec deux hôtels-restaurants, un camping de 80 emplacements. Pour retirer de l'argent, on est obligé d'aller à Nay ou à Coarraze, à dix kilomètres. Ça donne une image un peu vieillotte de la commune".

La carte bleue, pas pratique pour tout le monde

Plusieurs commerçants préféreraient en effet les paiements en espèces. À l'épicerie du village tenue par Lydia Marguerite, les habitants viennent acheter des produits qui coûtent parfois moins d'un euro. Mais sans liquide en poche, ils sont bien obligés de payer par carte. "On doit donc accepter même les tout petits montants par carte bancaire. Mais à chaque fois on a une commission dessus donc ça génère des frais en plus" explique la gérante. Elle se refuse pourtant à fixer une somme minimum pour les paiements en carte pour "jouer le jeu".

De leur côté aussi les habitants trouveraient une utilité à un DAB sur la commune. "Mes parents ont 80 ans, donc pour eux ça n'est pas évident d'aller une ou deux fois par semaine à Nay ou à Coarraze pour aller retirer de l'argent alors qu'ils n'ont qu'un paquet de pâtes ou du pain à acheter", indique Patrick. Pour son ami Claude, "ça permettrait aussi de consulter les comptes au lieu d'aller à la banque".

Pas assez rentable

Problème, l'installation et l'entretien d'un DAB coûtent cher aux banques. Entre 14 et 15 000 euros par an. C'est pour cette raison que le Crédit Agricole et la Banque Postale n'ont pas donné suite aux demandes de Jean-Marie Berchon.

Plusieurs banques ont d'ailleurs préféré enlever des DAB de certaines communes parce qu'il n'y avait pas assez de retrait d'argent. Ça a été le cas à Saint-Pé-de-Bigorre il y a deux ans.