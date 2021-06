Lettre ouverte des manadiers à Emmanuel Macron

Le gardois André Brundu, Président de la Communauté de Communes de Petite Camargue, et la Fédération des Manadiers ont décidé d'envoyer carrément une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Le monde de la bouvine est toujours plombé par la crise sanitaire liée au Covid-19. Avec cette lettre, l'idée est très claire : faire part des difficultés rencontrées au quotidien. Dans ce courrier, la fédération des manadiers réclame notamment le prolongement du fond de solidarité de l'état et un gel immédiat de charges structurelles. Faute de quoi, "certains manadiers pourraient mettre la clé sous la porte dans les semaines à venir".

"Cette filière qui repose économiquement sur un équilibre précaire entre agro-tourisme, festivités traditionnelles et vente de viande, est remise en cause. Et certaines manades risquent de disparaître définitivement".