Leur métier les passionne : les cordonniers de Côte-d’Or et Saône-et-Loire ont tenu leur AG

C'est une profession dont on n'a pas souvent l'occasion de parler, et qui avait un peu sombré dans l'oubli. Les cordonniers de Côte-d'Or et Saône-et-Loire tenaient ce 22 octobre leur assemblée générale à Marsannay-la-Côte.

Ils ne sont plus qu'une cinquante à exercer ce métier dans les deux départements. Et comme la réparation des chaussures ne suffit plus, ils ont dû diversifier leurs activités, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on parle de cordonnerie multiservices. Olivier Grandbouche préside la Fédération française de la cordonnerie multiservices en Saône-et-Loire, et il évoque l’évolution de la profession : « Ça fait une vingtaine d’années que je suis installé, et entre ce que j’ai connu il y a vingt ans et maintenant, c’est le grand écart, mais on s’adapte ». Il a fallu utiliser d’autres matériaux que le cuir, et proposer d’autres services, doubles de clés, y compris de voitures, tampons, petite maroquinerie, plaques d’immatriculation, voire remplacement d'écrans de smartphone.

Des reconversions professionnelles inattendues

Quand ils parlent de leur métier, les cordonniers le font avec passion. Comme Jean-Luc Bedu. Il a 58 ans, mais ça ne fait que sept ans qu'il s'est lancé dans la cordonnerie, au terme d'un parcours professionnel jusque- là tout à fait différent : « j’étais un ancien du Conservatoire des Arts et Métiers, je dirigeais des équipes de 50 ou 60 personnes, dans le nucléaire et le pétrole ». Mais depuis longtemps il était taraudé par l’envie de travailler de ses mains. C’est un ami cordonnier à Auxerre qui l’a décidé à franchir le pas en lui donnant la formation nécessaire.

Depuis, Jean-Luc Bedu suit quatre formations par an. Il a repris une boutique dans la galerie marchande d’un hypermarché à Perrigny-lès-Dijon, et prend beaucoup de plaisir à travailler le cuir. Sur des chaussures, mais aussi sur des blousons et des sacs. « Il y a plein d’histoires ! J’ai refait des sièges de réalisateur en cuir, des anciennes valises de pharmaciens, des sacs qui ont fait le tour du monde. J’ai refait un sac qui était allé en Colombie et avait transporté des choses qu’il vaut mieux ne pas dire. Le monsieur était mort, c’est sa femme qui m’a demandé de réparer le sac. Je l’ai fait, et la dame a pleuré ».

"On est des recycleurs dans l'air du temps"

Cette passion du métier, on la retrouve chez Jérôme Mariotte. Il a 45 ans, il travaille à Chatillon-sur-Seine. Et il est issu d'une dynastie de cordonniers puisque ses parents et ses grands-parents exerçaient déjà cette profession. Pourtant, il n’avait pas l’intention de prendre la suite. Forestier, il a fini par envier ses parents pour leur existence sociale, parce qu’ils rendaient service à leurs clients. Il trouvait ça valorisant, alors que lui, quand il vendait du bois, personne ne lui disait si c’était bien ou pas. Alors quand ses parents ont pris leur retraite, il a repris leur boutique, et ne le regrette pas.

D’une certaine façon, il considère même que cordonnier est un métier d’avenir, à l’heure où on lutte de plus en plus contre le gaspillage et où réparer plutôt que jeter prend tout son sens : « on est des recycleurs, on est dans l’air du temps. Je pense que si les gens savaient tout ce qu’on est capable de faire, on n’aurait pas de mal à vivre. Mais on ne sait pas communiquer, c’est compliqué pour nous de faire passer un message de réparation alors qu’on a un rôle essentiel à tenir ».