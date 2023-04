Leurs factures d'électricité explosent : des entrepreneurs en colère se regroupent en Bretagne

L'Association pour la défense des artisans, des fermes et usines (ADAFUD), c'est le nom du collectif lancé officiellement lundi 24 avril 2023 sur l'exploitation agricole d'Arnaud et Sylvain Guinard à Romillé (Ille-et-Vilaine). Ces agriculteurs, commerçants, artisans ou chefs d'entreprises de TPE et PME sont étranglés par des factures d'électricité qui explosent depuis la fin 2022, dans un contexte de guerre avec l'Ukraine et d'inflation. En créant ce collectif et avec l'aide d'un avocat, ils veulent saisir les tribunaux de commerce pour au moins renégocier leurs contrats.

Une facture multipliée par 30

La facture mensuelle d'électricité d'Arnaud et Sylvain Guinard est passée de 2.000 à 40.000 euros courant décembre 2022 et c'est la même chose tous les mois depuis le début de l'année. Impossible de la payer. "On a clairement décidé de stopper les paiements" témoigne Arnaud Guinard "je n'ai toujours pas eu les factures de janvier, février et mars 2023, mais en allant sur mon espace client EDF, j'ai vu que le montant à payer depuis le 19 décembre 2022 est de 124.000 euros". Arnaud Guinard est dans l'incompréhension, lui qui produit une partie de ses besoins énergétiques grâce à un panneau solaire.

S'unir pour faire face

À Lizio (Morbihan), Romain le Goaster dirige une petite usine de bois et de buches qui emploie neuf salariés. Ses factures d'électricité ont bondi de 400% "j'ai mis à titre personnel mon entreprise en conciliation" explique le chef d'entreprise, "j'ai demandé la protection du tribunal de commerce de Vannes pour renégocier les échéances de mes factures. J'ai ouvert aussi une procédure de conciliation, car je dois rembourser mon PGE, le prêt garanti par l'État, mis en place au moment de la crise sanitaire. Je suis sur un double effet qui est désastreux". Romain le Goaster est à l'initiative de la création de ce collectif "ce qui est important, c'est de rétablir un rapport de force. Si on arrive à agréger 10, 30, voire 40 dossiers, ça va permettre d'établir un certain volume et on va être écouté par les pouvoirs publics".

Un avocat dans leur combat

À Romillé, Philippe de Veulle, avocat parisien, saisi par le collectif, est venu les écouter et expliquer le rôle qu'il entend avoir pour les aider dans leur combat "comme c'est une première dans le monde judiciaire des affaires d'engager des actions collectives pour protéger les entreprises, je pense que ça aura un impact sur les pouvoirs publics et institutionnels. Le fait de saisir le tribunal de commerce, on saisit les institutions de la République". Philippe de Veulle les encourage à ne pas rester isolé dans leur exploitation ou entreprise et à se mettre dès maintenant sous protection du tribunal de commerce pour éviter de mettre leur activité en danger.

De son côté, le collectif espère rallier à sa cause rapidement plusieurs dizaines d'entrepreneurs bretons.