Leurs sites internet sont inaccessibles, des dizaines d'entreprises berrichonnes sont démunies

Inquiétude pour plus de 300 entreprises et collectivités de plusieurs départements du centre de la France. Elles ne peuvent plus accéder à leurs sites internet. Elles mettent en cause l'agence berruyère qui s'occupe d'acheter et de gérer leur nom de domaine sur la toile.

Ils ont beau rafraîchir la page encore et encore, rien ne s'affiche. Une page blanche et beaucoup d'inquiétude chez les entrepreneurs berrichons concernés. Leurs sites internet sont inaccessibles. Ils sont des dizaines dans cette situation et ne savent pas quoi faire.

Plus de 300 entreprises et collectivités sont concernées dans le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Nièvre et l'Allier. Des entités qui sont dans l'impasse depuis un mois et se sentent démunies. "C'est la catastrophe, il y en a qui ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires, c'est énorme", s'inquiète Annick Pasquier. Elle gère Equivalangue, une société de traduction et d'interprétation basée à Bourges, et s'est retrouvé avec son site internet inaccessible il y a quelques semaines.

"C'est une vitrine pour nous, explique-t-elle. Ça nous permet de présenter nos services aux clients". Et la situation est encore pire pour les sites spécialisés dans la vente en ligne. Impossible pour eux de poursuivre leur activité sans un site internet fonctionnel.

L'agence qui gère leurs sites internet mise en cause

Les entreprises concernées mettent en cause l'agence berruyère Creative Alfa, qui s'occupe de la création et de la gestion de leurs sites internet. "Cette société achète les noms de domaine et nous les facture annuellement, explique Annick Pasquier. Il y a aussi l'entretien du site, les mises à jour". Le problème, c'est qu'elle n'a pas payé les derniers abonnements de ses clients au prestataire qui héberge les sites.

Pendant plus d'un mois, on n'était même plus visible sur Google

"Du jour au lendemain, on n'a plus eu de commande sur notre boutique en ligne, on n'a plus eu de réservations pour notre activité, raconte Yoann Taillard, gérant de la Tanière des enragés, près de Nevers, un lieu où l'on peut faire du lancer de hâches. Pendant plus d'un mois, on n'était même plus visible sur Google. Notre société est faite de telle façon que l'on ne peut plus se passer d'internet pour avoir une certaine visibilité".

TÉMOIGNAGE - Yoann Taillard appelle les entrepreneurs à la vigilance Copier

"On a perdu des sous, ça nous servira de leçon, poursuit-il. On est repartis pour faire un site, mais on va le refaire nous-mêmes. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple, moins chiadé, mais au moins on aura la main sur ce qu'on fait".

Le commerçant de la Nièvre en profite pour faire passer un message de vigilance à ses confrères et consœurs. "Attention, si vous vous reposez sur des sociétés, vérifiez bien que le nom de domaine vous appartient, que vous avez la main sur votre site. Parce que si vous avez que ça pour vivre, si du jour au lendemain vous n'y avez plus accès, ça peut être catastrophique", alerte Yoann Taillard.

Vers une action collective des entreprises touchées ?

Face à cette situation, l'ex-gérant de l'agence berruyère tente de venir en aide à ses anciens clients. "Il y en a qui continuent à me faire confiance, donc on a pu remettre en place quelques uns", explique André Gentit, fondateur de cette agence qui s'appelait au départ Clic en Berry. Il l'a vendue l'année dernière, c'est ainsi qu'elle est devenue Creative Alfa. "On a sauvé ce qui était sauvable, raconte-t-il. Il y a une cliente qui m'a appelé en larmes. Plus aucune boîte mail, plus aucun client, plus aucune commande... Et là, on ne peut pas faire grand-chose à part récupérer un nom de domaine et essayer de reconstruire un site".

Annick Pasquier invite les entreprises touchées à se rapprocher d'elle pour tenter une action collective. Si vous êtes concerné, vous pouvez la contacter au 06.80.73.33.70. Une réunion devrait bientôt être organisée à la Chambre de commerce et d'industrie du Cher.

La gérante de l'agence Creative Alfa se défend

Contactée par France Bleu Berry, la directrice de Creative Alfa regrette d'en être arrivée à une telle situation. "Les développeurs de l'agence sont partis, je suis toute seule à gérer, à mettre les mains dans le cambouis", explique Grâce Doumbia, évoquant également des problèmes de santé. Elle renvoie la balle vers Ionos, une société prestataire qui gère l'hébergement des sites web.

"Je suis désolée pour les entreprises si elles ont l'impression d'être abandonnées, ce n'était pas ma volonté", poursuit-elle, assurant être en contact avec le prestataire et avoir réuni la quasi-totalité de la somme nécessaire pour reprendre la main sur les noms de domaine des entreprises concernées. "J'espère régler cette situation dans les prochains jours", promet la gérante de Creative Alfa.