Lever de rideau pour les halles Vauban à Perpignan

Après plus d'un an et demi de travaux, les nouvelles halles Vauban ont ouvert leurs portes ce jeudi matin dans l'ancien passage Doisneau. Le marché couvert propose vingt-quatre nouveaux commerces de bouche sur 2500 m².

A en croire le nombre de curieux présents dès l'ouverture, ces halles Vauban étaient très attendues. "Beau", "chaleureux"**, "convivial",** "un vrai lieu de vie et de rencontre", "top", "ça manquait à Perpignan" : voilà ce qu'on pouvait entendre dans les allées au moment de l'inauguration ce jeudi matin.

Avec 24 nouveaux commerces répartis sur 2500 m², les halles Vauban conjuguent marché (poissonnerie, légumes, caviste, épicerie...), restauration (snacking, tapas, pâtisserie, salon de thé, etc...) et lieu festif avec bar et terrasse. Laurent Lemal, le chef étoilé de la Coopérative à Bélesta était également présent à l'occasion de l'inauguration. Lui aussi est séduit : "C'est moderne, vraiment dans l'air du temps, tous les commerçants sont au taquet pour réussir."

"Maintenant il faut que cet engouement dure dans le temps" estime Jean-Pierre Joffre, le propriétaire du passage Doisneau. "Le lieu est sympa, il est au bon endroit. Maintenant c'est aux commerçants de jouer : s'ils sont performants les halles Vauban sont là pour longtemps".

Le bar et sa terrasse © Radio France - Baptiste Guiet