La Rue Bordelaise doit voir le jour en 2023. Elle sera façonnée à la manière une deuxième rue Ste Catherine selon la présentation faite par Euratlantique. La mutation des abords de la gare St Jean de Bordeaux continue, six mois après l'inauguration de la LGV, plaçant Bordeaux à 2h04 de Paris.

Euratlantique continue de faire pousser des immeubles dans le quartier Belcier, derrière la gare St Jean, six mois après l'arrivée de la LGV. Euratlantique a également annoncé, pour 2023, le percement d'une nouvelle rue piétonne et commerçante, "la Rue Bordelaise", qui partirait du parvis de la gare, jusqu'aux quais de la Garonne, en diagonale, et sur le modèle de la rue Ste Catherine.

C'est "un secteur délaissé" et le non-Bordelais qui débarque à la gare St Jean ne sait pas où il se trouve par rapport au coeur de ville. "La gare St Jean est en quelque sorte déconnectée". D'où l'idée qui a germé dans l'esprit de l'architecte Edouard François qui l'a proposé aux dirigeants d'Euratlantique. Ils ont d'abord trouvé ce projet "déraisonnable" avant de dire banco. Il faudra abattre deux hôtels et déplacer l'Insee et le Carrefour Market. Mais ces bâtiments pourraient être réintégrés à la Rue Bordelaise qui ferait 200 mètres de long.

Les habitants du secteur sont partagés sur ce nouveau projet : entre scepticisme ("c'est inutile à cette endroit-là") et espoirs (la rue Ste Catherine est "saturée"). Projet justifié par l'arrivée à terme de 50 000 habitants dans ce secteur.