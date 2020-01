LGV Bordeaux-Toulouse : début des travaux en 2022

Le calendrier de la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux est dévoilé ce mardi. Les travaux commenceront en 2022 et dureront sept ans selon Jean-Louis Chauzy, président du conseil économique social et environnemental régional d'Occitanie.

Train de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux, en gare Matabiau

Toulouse, France

Les premiers coups de pioche de la LGV Toulouse-Bordeaux sont prévus pour 2022 et les travaux doivent durer sept ans. Ce sont les annonces sur France Bleu Occitanie de Jean-Louis Chauzy, président du conseil économique social et environnemental régional et d'Eurosud Team.

Sept ans de travaux avec des premiers coups de pioche en 2022 [...] si on y arrive pas on pourra pas dire si la faute au voisin — Jean-Louis Chauzy

Jean-Louis Chauzy confirme la création d'une taxe sur les bureaux des sociétés pour financer le projet. "Pour renforcer la position de la Région Occitanie, avec Alain Di Crescenzo, Président de la CCI Occitanie, nous avons co-signé un projet dans lequel les entreprises accepteront le principe d'une taxe sur les bureaux [...] qui sera dédiée au remboursement de l'emprunt", détaille Jean-Louis Chauzy.