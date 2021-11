LGV : Mont-de-Marsan Agglomération votre le "oui, mais"

Le Conseil communautaire de Mont-de-Marsan Agglomération a voté en majorité en faveur de la LGV entre Bordeaux et Toulouse, et entre Bordeaux et Dax. Les élus ont écrit une lettre d'intention pour faire savoir leur position et poser des conditions.

C'est un petit "oui". Ce lundi 15 novembre 2021, se tenait le Conseil de Mont-de-Marsan Agglomération, avec le sujet très sensible de la LGV à l'ordre du jour. D'abord, il a fallu réagir à la décision du Conseil d'Etat qui oblige l'agglo montoise, à régler ces 7 100 000 euros promis pour la ligne Bordeaux - Tours. Si la ligne ne concernait pas les Landes, l'objectif à l'époque de la signature lors du précédent mandat, était de placer ses pions pour un passage de la LGV près de Mont-de-Marsan. "C''est ce qu'on avait écrit dans le contrat d'engagement, mais le Conseil d'Etat n'a pas reconnu cette phrase", regrette Geneviève Darrieussecq. L'institution a considéré que le contrat a bien été rempli.

L'actuel président de l'agglo Charles Dayot, qui par conséquent refusait de payer se retrouve contraint. "Avec cette signature à l'époque on devait avoir une voie qui traversait notre territoire mais ça n'a pas été le cas. D'où notre bataille juridique qui n'a pas abouti. Nous sommes donc dans l'obligation de régler, c'est quelque chose qui nous pendait au nez. On va très vite s'atteler avec les maires et le Conseil communautaire à prendre une direction pour honorer cet engagement", réagit-il.

La fourchette haute de notre participation est de 22 millions d'euros

S'ajoute à cela la participation cette fois-ci au projet de ligne qui concerne l'agglomération : Bordeaux - Toulouse, et Bordeaux - Dax. Les tracés prévoient un arrêt à Lucbardez-et-Bargues. Seulement voilà, pour cela la collectivité met des conditions qu'ils ont fait savoir dans une lettre d'intention débattue, ce lundi soir. "La fourchette haute de notre participation est de 22 millions d'euros. On espère pouvoir échelonner notre participation sur une longue durée comme 40 ans, ce qui ferait 600 000 euros par an. C'est en bonne voie. On a mis dans nos conditions le fait que l'Etat, la SNCF, même le département, doivent se mettre au tour de la table et prendre leur pleine part. Peut être même être majoritaire, ce qui viendra baisser notre participation."

Dans cette lettre, les élus demandent aussi à ce que leur participation dans la ligne Bordeaux-Tours, soit prise en compte pour le montant final à régler. Ils souhaiteraient également que l'Union Européenne apporte son soutien. Le texte a été voté à l'unanimité, avec 6 votes défavorables.

Des anti-LGV pour accueillir les élus

Avant le Conseil de l'agglomération, une quarantaine d'anti-LGV étaient devant l'entrée pour montrer leur opposition au projet. "On veut interpeller les élus sur la nécessité de rénover les lignes existantes avant de se préoccuper d'une chimère de LGV", lâche Catherine Letaconoux des Amis de la terre, le collectif à l'origine du mouvement. "Le projet va coûter très cher pour être mal desservi, c'est de l'argent jeté par les fenêtre", explique un autre opposant. Au début du mois, les anti-LGV était 200 à s'être rassemblé à Bayonne.

Ce mardi, sur BFMTV, la Présidente de la région Occitanie Carole Delga a assuré que la LGV Bordeaux - Toulouse verra le jour en 2030.