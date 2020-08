LGV Rhin-Rhône : les parlementaires demandent d'accélérer la mise en oeuvre du tronçon Belfort-Mulhouse

C'est un projet qui refait régulièrement surface. La première phase de construction de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône s'est terminée en 2011, elle relie actuellement Villers-les-Pots, en Côte d'Or ,à Petit-Croix, dans le Territoire de Belfort. La phase 2 prévoit de rallonger la ligne de 15 kilomètres à l'Ouest (vers Dijon) et de 35 kilomètres à l'Est, vers Mulhouse, à Lutterbach dans le Haut-Rhin. Sa construction était prévue pour 2014. Le projet a été reporté à plusieurs reprises.

En 2019, la Ministre des Transports, Elisabeth Borne s'est engagée à faire terminer la construction de la ligne d'ici 2028. Aujourd'hui, les parlementaires veulent aller plus vite et demandent que la phase 2 de la branche Est de la LGV soit inscrite dans le plan de relance du gouvernement.

Un axe "au cœur de l'Europe"

"Ça concerne les déplacements depuis l'Allemagne et la Suisse vers le Sud de l'Europe, ainsi que les transports depuis l’Île-de-France vers notre région, donc c'est vraiment un axe de transport stratégique", explique Christophe Lejeune, député de Haute-Saône, co-signataire du courrier adressé aux Ministres.

Selon l'élu, ce projet doit dynamiser l'économie de la région car, "lorsque les personnes et les marchandises circulent, les entreprises s'installent". La construction de la ligne à grande vitesse doit permettre de soulager le réseau existant pour favoriser le transport de fret. "On s'inscrit également dans la transition écologique", argumente le député.

2h08 de train entre Dijon et Strasbourg au lieu de 3h02

Christophe Lejeune met aussi en avant la réduction du temps de transport entre Strasbourg et Dijon : "on gagne quasiment une heure sur le trajet, c'est-à-dire que de trois heures, on passe à deux".

Si on arrivait à gagner 5 ans ça serait fabuleux" - Christophe Lejeune, député de Haute-Saône

Selon lui, il n'y a "aucune raison pour que le projet ne se fasse pas plus rapidement, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle au démarrage des travaux, il y a la maîtrise foncière, les études sont là, les coûts sont connus."

80 millions d'euros ont été investis par les collectivités pour acquérir les terrains, réaliser les études techniques, et les procédures administratives.

Parmi les signataires de la lettre adressée aux Ministres, pour demander l'inscription du chantier de la LGV Rhin-Rhône dans le plan de relance, il y a Denis Sommer, Frédéric Barbier, Annie Genevard (députés du Doubs), Barbara Bessot-Ballot et Christophe Lejeune (députés de Haute-Saône), Ian Boucard et Michel Zumkeller (députés du Territoire de Belfort), Cédric Perrin (sénateur du Territoire de Belfort), ainsi que Jean-Marie Sermier (député du Jura).