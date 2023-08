Lhyfe et TSE se donnent au moins 4 ans pour redonner vie au site des anciennes Fonderies du Poitou

C'est désormais acté, le Tribunal de Commerce de Paris a tranché fin juillet, et a validé l'offre de reprise de Lhyfe et TSE concernant l'ancien site des Fonderies du Poitou . L'avenir du site d'Ingrandes-sur-Vienne et de Oiré se précise. Réunies en consortium les deux entreprises veulent y créer un hub dédié aux énergies renouvelables. À la clé plusieurs centaines d'emplois et une diversification des activités dont se félicite d'ores et déjà la région Nouvelle-Aquitaine.

Un HUB , c'est en quelque sorte un conglomérat. TSE entend ainsi créer une centrale, avec 74.000 panneaux photovoltaïque dont une partie de la production devrait approvisionner Lhyfe qui va, elle, installer une centrale de production d'hydrogène vert. Sur le site, viendraient aussi s'installer une entreprise spécialisée en e-carburant, du carburant de synthèse produit via l'électricité, et également une centrale logistique.

Côté calendrier, les deux entreprises se donnent 4 à 5 ans, le projet se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros. Il faut d'abord dépolluer le site, le démanteler. C'est déjà en cours. De leurs côtés, Lhyfe et TSE vont lancer dès la fin septembre, les premières études d'impact et études environnementales, avec notamment un an dédié au relevé de la faune et de la flore. Il faudra ensuite obtenir les permis de construire. Le site devrait être lancé à plein régime d'ici 7 ans, et générer alors jusqu'à 300/400 emplois selon TSE. Au moins 250 à 300 emplois assure-t-on du côté de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Par ailleurs**, le site de Oiré est lui repris par TSE qui va y construire une seconde centrale photovoltaïque,** de 70.000 panneaux solaires. Les deux centrales vont produire l'équivalent électrique d'un an de consommation à Poitiers.

Des emplois qualifiés, non délocalisable dont se félicite la Région Nouvelle-Aquitaine. La région qui pointe un élément clé dans ce projet : la diversification des activités. Comprenez : retenir les leçons du passé, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et ainsi assurer la pérennité du site.

Le site a définitivement fermé il y a un peu plus d'un an, en juin 2022 , laissant 570 salariés au chômage entre la partie fonte et la partie alu des Fonderies.