Liberty House futur propriétaire des Fonderies du Poitou d'Ingrandes-sur-Vienne

Département Vienne, France

Devant les juges lyonnais, Liberty House a détaillé son projet économique pour l'alu. Le groupe apporte tout de suite 10 millions d'euros : cinq pour la trésorerie, un pour la maintenance et quatre millions pour la remise en état du site. Un investissement rendu possible grâce à un accord passé ce lundi 22 avril avec Renault : le constructeur s'est engagé à acheter suffisamment de culasses pour que la fonderie alu fonctionne à plein régime jusqu'en 2020. A partir de cette date, Renault réduira partiellement ses commandes. Charge à Liberty House de compenser ce manque à produire en trouvant de nouveaux marchés pour l'alu.

Pas de casse sociale

Ce projet ambitieux a le mérite de redonner de l'espoir aux salariés de l'alu qui ne seront plus que 295 très rapidement. Dans le cadre de son projet de reprise, Liberty House veut supprimer 37 postes, tous couverts par des départs volontaires. Pour la fonte, Liberty House doit dévoiler son projet mercredi matin devant le tribunal de commerce de Poitiers. Pour ce site aussi, Renault a pris des engagements en terme de commandes pour donner le temps au site de diversifier sa production.

Mais ce que les salariés attendent, c'est un engagement financier plus important que celui annoncé ces dernières semaines. Le chiffre de deux millions et demi d'euros avancé semble nettement insuffisant selon la CGT qui attend donc un geste plus important. Côté social, 75 suppressions de postes sont prévues et a priori là aussi, il y a suffisamment de candidats au départ volontaire pour éviter tout recours au licenciement.

Les deux fonderies réunies sous une holding

En fin de semaine, Liberty House sera donc le nouveau propriétaire des deux fonderies. Le rachat sera acté par les deux tribunaux vendredi. Le groupe anglo-indien va mettre en place une holding pour chapeauter les deux usines : elles resteront donc au moins au début indépendante l'une de l'autre. Car en matière de temps de travail, de grilles de salaire, les deux entreprises ne sont pas identiques.